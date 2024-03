Słynny opuszczony hotel w Krakowie ożyje. Wraca restauracja na dachu

Kraków: na dachu dawnego Hotelu Forum ruszy restauracja

Jak wynika z wniosku dotyczącego warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT), który złożony został w Urzędzie Miasta Kraków, na ostatniej kondygnacji krakowskiego Hotelu Forum, przeprowadzone zostaną remont oraz przebudowa. Wykonane mają zostać roboty budowlane polegające między innymi na wykuciu i powiększeniu otworów drzwiowych w ścianie nośnej. „Jeśli dokumenty się zgodzą, to Urząd Miasta nie ma nic przeciwko powstaniu nowej restauracji w tym miejscu” – informuje serwis propertynews.pl. Uzupełnienie dokumentacji na ten moment ma być weryfikowane.

Zygmunt Put, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

Portal lovekrakow.pl podaje, że na dachu danwego hotelu Forum powstać ma restauracja, cocktail bar i przestrzeń dla miłośników cygar i whisky. Całość otoczona ma zostać zaś przeszklonym tarasem, który przez cały rok obsadzony będzie zielenią. Z tarasu podziwiać będzie można panoramę miasta.

Hotel Forum w Krakowie: historia ikony modernistycznej architektury

Hotel Forum w Krakowie znajduje się przy ul. Marii Konopnickiej 28. Jego budowa – na podstawie projektu znanego polskiego architekta Janusza Ingardena – rozpoczęła się w 1978 roku i trwała ponad dekadę. Oficjalne otwarcie nastąpiło 15 maja 1988.

W momencie otwarcia hotel Forum był jednym z najnowocześniejszych budynków nie tylko w Krakowie, ale i w całej Polsce. Obiekt miał cztery gwiazdki i znalazł się w międzynarodowej sieci rezerwacyjnej Intercontinental Hotel Group. Na gości czekało 278 pokoi, w tym 19 jednoosobowych i 15 apartamentów. Wewnątrz działały dwie restauracje, grill bar oraz drink bar. Budynek Hotelu Forum mieścił też aż sześć sal konferencyjnych mogących pomieścić nawet 600 osób.

W 2002 roku hotel został zamknięty. Jako przyczynę podano wady konstrukcyjne wynikające z nasiąkania fundamentów i zalewania piwnic przez wody płynącej obok Wisły. W 2007 roku Urząd Nadzoru Budowlanego sprawdził stan konstrukcji obiektu – okazała się być ona wciąż w dobrym stanie. Hotel jednak nie powrócił do swojej pierwotnej roli i raczej nie ma nadziei, by to nastąpiło.