Takiej willi jeszcze w Polsce nie było. Powstanie w oparciu o antyczne założenia

Dla architekta, podczas pracy nad Phantenom Casa, twórczość Fidiasza była jedną z największych inspiracji. Jako artysta Fidiasz wpływał na uczucia i emocje odbiorcy. Chcąc stworzyć zamierzony cel – piękno doskonałe, w którym wszystkie elementy ze sobą współgrają, tworząc kompozycję idealną – poszukiwał kanonu, który pozwoli na tworzenie dzieł idealnych.

Materiały prasowe

Tak właśnie narodził się najbardziej znany kanon estetyczny – złoty podział. „Boska proporcja będący podstawą tego projektu, jest matematycznym podziałem o wyjątkowych właściwościach. Opisuje on podział odcinka na dwie części w taki sposób, by stosunek długości dłuższej części do krótszej był równy stosunkowi całego odcinka do dłuższej części.

Stosunek ten, zwany złotą liczbą, wynosi 1.618. Oznacza się go grecką literą φ (czyt. „fi”), nawiązującą do imienia Fidiasza, co nadaje dodatkowy wymiar nazwie budynku, która nawiązuje do owego rzeźbiarza i Partenonu, najbardziej znanego budynku którego fasada zaprojektowana jest w istocie złotego podziału” – wyjaśniają twórcy projektu.

Materiały prasowe

W projekcie Phantenom Casa jest to doskonale widoczne. Każde pomieszczenie kształtuje się tu w formie kwadratów i prostokątów o wymiarach wzajemnie uzależnionych. „Duszą domu nie jest jego kształt, ale idea, w jakiej jest tworzony. Perfekcja złotego podziału w kształcie i układzie Phantenom Casa wpływa na funkcjonowanie mieszkańców, dodając do ich życia antyczną harmonię” - mówi o projekcie jego twórca.