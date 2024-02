Niezwykle istotne jest to, ze realizacja upamiętnić ma zwycięskie powstanie, ale sprawić także, że miasto zyska nową przestrzeń publiczną – formuła centralnego placu miejskiego otwartego na otaczające go przestrzenie publiczne pozwala bowiem na aranżację różnych aktywności. Może być to miejsce wypoczynku dla gości i pracowników placówki, ale także miejsce do organizacji wykładów, koncertów czy spotkań. Okrągły kształt placu umożliwia gromadzenie się publiczności wokół sceny. Koncepcja przewiduje także utworzenie ogólnodostępnego parku dla mieszkańców Poznania z zachowaniem jak największej liczby drzew na terenie.

Funkcję wypoczynkową ma wspierać też instalacja w postaci mgły wodnej tworząca „obraz wodny”. Kształt placu sprawia również, że zimą stworzyć będzie można na nim lodowisko. To zresztą długa tradycja tego miejsca – od pięciu dekad w świadomości mieszkańców Poznania funkcjonuje ono bowiem właśnie w tej formie.

„Jak zwykle w tego typu skomplikowanych projektach obiektów użyteczności publicznej musieliśmy połączyć różne funkcje oraz potrzeby, a w tym wszystkim pamiętać o kontekście miejsca i głównej misji muzeum” – zaznacza architekt Szczepan Wroński z WXCA.