Apartamentowiec z boiskiem na dachu. To pierwszy taki projekt w Polsce

Projektanci zadbali o to, aby w pełni wykorzystać każdy metr kwadratowy inwestycji, włącznie z dachem. Liczący od czterech do sześciu kondygnacji obiekt ma zostać zbudowany na planie litery T. Innowacyjnym rozwiązaniem będzie umieszczenie na dachu wyższej części obiektu boiska do gry w koszykówkę, siatkówkę i piłkę nożną. Na dach będzie można dostać się windą.

Boisko na dachu: pierwszy taki projekt w Polsce

Na dachu obiektu znajdzie się nie tylko boisko. Dach niższej, czterokondygnacyjnej części bloku zajmie porośnięty żywą roślinnością ogród, a nawet niewielki podgrzewany basen o wymiarach 2 na 6 metrów. Co ciekawe, w basenie będzie można uczyć się pływać dzięki zainstalowanej w nim funkcji przeciwprądu.

Można powiedzieć, że to nie podwórko pod domem, ale właśnie wielofunkcyjny ogród z boiskiem na dachu będzie centrum życia mieszkańców kompleksu VISAVIS. Na dachu nie zabraknie nawet wybiegu dla psów, wyposażonego w specjalną toaletę i myjkę dla czworonoga.

Wielorodzinny dom ma pomieścić około stu mieszkań — od kawalerek po dwupoziomowe penthouse’y. Do mieszkań będą prowadzić trzy klatki schodowe z windami.

VISAVIS nie będzie standardowym blok, o czym świadczy już samo zagospodarowanie dachu. W obiekcie znajdzie się szereg rozwiązań, dzięki którym wiele istotnych potrzeb będzie można załatwić bez opuszczania terenu prywatnego osiedla.