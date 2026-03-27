Monumentalny ołtarz świętego Hioba zdobi jedną ze ścian Gallerie dell’Accademia w Wenecji. Arcydzieło Giovanniego Belliniego nie przeszło kompleksowej renowacji od ponad 500 lat i jego stan wymaga pilnej interwencji. Prace konserwatorów niebawem ruszą na miejscu w weneckiej galerii. Szykuje się nie lada atrakcja – cały proces będzie można obserwować na żywo.

Mierzący 4,7 metra wysokości i 2,5 metra wysokości ołtarz świętego Hioba Giovanniego Belliniego to jedno z najwybitniejszych dzieł weneckiego renesansu, a także jedno z największych malowideł znajdujących się w zasobach weneckiej Gallerie dell’Accademia. Obraz, który włoski mistrz wykonał w technice oleju na desce (a właściwie – na trzynastu poziomych deskach) przedstawia siedzącą na tronie Madonnę z Dzieciątkiem w otoczeniu aniołów i świętych.

Niebawem XV-wieczne arcydzieło przejdzie najbardziej kompleksową konserwację od ponad 500 lat. Ci, których interesowała praca konserwatorów sztuki, będą mogli prześledzić każdy ruch ekspertów pracujących nad przywróceniem ołtarzowi dawnego blasku.

Dzieło Belliniego wraz z pracującymi nad nim konserwatorami zostanie oddzielone od publiczności szklaną szybą. W takich warunkach, na oczach wszystkich odwiedzających weneckie muzeum, eksperci będą pracować nad arcydziełem przez dwa lata.

Powodem decyzji o pozostawieniu ołtarza na miejscu na czas renowacji była nie tyle chęć pokazania widzom, jak pracują konserwatorzy, co praktyczna konieczność. Liczące ponad pięć wieków dzieło jest zbyt delikatne, aby je przenosić. Istnieje ryzyko, że transport mógłby doprowadzić do uszkodzenia, a nawet zniszczenia obrazu.

Ołtarz św. Hioba Giovanniego Belliniego. Renesansowe arcydzieło

Giovanni Bellini stworzył ołtarz świętego Hioba około 1478 r., w tym samym czasie, kiedy w Wenecji budowano franciszkański kościół pod wezwaniem tego świętego. Ołtarz umieszczono w specjalnie przygotowanej kamiennej ramie w świątyni.

Reprodukcja dzieła Belliniego w kościele św. Hioba w Wenecji. Tu pierwotnie wisiał obraz, który obecnie znajduje się w Gallerie dell’Accademia. Foto: Ismoon, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

Ołtarz pozostał w kościele na ponad trzy wieki. Panująca w świątyni wilgoć wyraźnie naruszyła obraz, zwłaszcza strukturę drewnianych paneli. Na początku XIX wieku przeniesiono go do Gallerie dell’Accademia, aby go naprawić.

W kolejnych dekadach dzieło przeszło jeszcze kilka renowacji, które same w sobie czasem naruszały jego strukturę. Były też niedoskonałe, bo ówcześni konserwatorzy sztuki nie mieli do dyspozycji tak zaawansowanych narzędzi jak dzisiejsi eksperci. W rezultacie drewniane deski posiadają niebezpieczne pęknięcia, a barwy farb, których oryginalnie użył Bellini, z czasem straciły dawną intensywność.

Teraz, w ramach dwuletniej renowacji, której koszt wyceniono na pół miliona euro, konserwatorzy w pierwszej kolejności skupią się na wzmocnieniu drewnianych paneli. Jednocześnie prześwietlą obraz promieniami ultrafioletowymi, aby w nieinwazyjny sposób przyjrzeć się warstwom malowidła i ujawnić kolejne etapy powstawania obrazu.

W kolejnym kroku konserwatorzy ostrożnie oczyszczą obraz przy użyciu delikatnych środków chemicznych, aby usunąć warstwy starych werniksów i kilkusetletniego brudu, który pokrył powierzchnię malowidła. Na koniec wszystkie ubytki zostaną pieczołowicie uzupełnione odpowiednimi pigmentami, a całość pokryje nowy werniks.