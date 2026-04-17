Jak budować niedrogie mieszkania, jeśli ceny gruntów pod nowe inwestycje w dużych miastach w Europie cały czas rosną? Zaskakujące rozwiązanie znalazł rząd Kraju Basków. Propozycja zakłada budowanie mieszkań w postaci lekkich nadbudów na dachach istniejących budynków mieszkalnych.

Niedrogie mieszkania dla młodych. Nowy projekt w Hiszpanii

Kryzys mieszkaniowy dotyka wiele krajów Europy. Nie ominął też Hiszpanii, w tym Kraju Basków na północy kraju. Aby uporać się z tym problemem, baskijski rząd ogłosił plan budowy nowych mieszkań. Mają powstać na dachach istniejących budynków mieszkalnych.

Zdecydowano, że mieszkania będą przeznaczone wyłącznie dla młodych mieszkańców regionu. „Chcemy w ten sposób wesprzeć samodzielność młodych oraz zwiększyć zasoby mieszkań komunalnych bez konieczności zajmowania nowych gruntów i przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury” – powiedział cytowany przez baskijskie media Denis Itxaso, minister mieszkalnictwa i planowania przestrzennego Kraju Basków na konferencji w Bilbao.

Docelowo ma powstać 189 mieszkań na dachach sześciu bloków, które są własnością publiczną. Projektem objęto pięć miast: Vitorię, Leioę, Bilbao, Mutriku i Arrasate.

Wizualizacja lekkich konstrukcji, które miałyby stanąć na dachach istniejących budynków mieszkalnych. Foto: IREKIA

Inicjatywa baskijskiego rządu opiera się na nowelizacji hiszpańskiego prawa. Nowe zapisy zwiększają możliwości samorządów w kwestii samodzielnego przeprowadzania inicjatyw dotyczących budowy nowych domów i mieszkań komunalnych na wynajem w budynkach, które w ponad trzech czwartych stanowią własność samorządu.

Jak podkreślają władze Kraju Basków, budowa mieszkań na dachach istniejących budynków eliminuje problem zajmowania nowych gruntów. Nie narusza też zasad planowania przestrzennego i nie zwiększa gęstości zabudowy.

Mieszkania na dachach budynków: Propozycja dla młodych

Zadanie zaprojektowania nowych nadbudów powierzono architektom z pięciu baskijskich biur architektonicznych. W bieżącym roku mają zostać przeprowadzone dokładne analizy dotyczące technicznych aspektów realizacji projektów, zaś pierwsze prace budowlane mają ruszyć w 2028 roku.

Jak zapowiedział minister Itxaso, czas budowy pojedynczego kompleksu mieszkań na dachu zajmie co najmniej półtora roku. Pierwsi mieszkańcy mają wprowadzić się do nowych mieszkań w 2029 lub 2030 roku.

Nadbudowy powstaną z prefabrykowanych modułów, które zostaną zamontowane na dachach budynków przy pomocy dźwigów. Taka technologia minimalizuje ingerencję nowych struktur w konstrukcję istniejącego budynku, zmniejsza też negatywny wpływ na środowisko.

Materiały budowlane będą różniły się w zależności od potrzeb i możliwości konstrukcyjnych w danym miejscu. Architekci zaproponowali zarówno lekkie konstrukcje drewniane (w tym z drewna klejonego krzyżowo), jak i stalowe.

Dzięki nowej inicjatywie władze Kraju Basków planują potroić dostępne zasoby mieszkań socjalnych w tej autonomii. W najbliższych latach mają powstać łącznie dwa tysiące nowych mieszkań na dachach 65 budynków.

Budowanie nowych kompleksów mieszkaniowych na dachach nie jest w Europie niczym nowym. Takie rozwiązania stosuje się już w innych częściach Hiszpanii, a także w takich krajach jak Niemcy, Holandia czy Wielka Brytania.