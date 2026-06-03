Pochodzący z początku XX w. gmach był przed laty domem rodzinnym polskiego poety Adama Zagajewskiego, ale od lat stał zaniedbany. W ostatnim czasie budynek przeszedł szeroko zakrojoną metamorfozę, za którą odpowiada ukraińska pracownia architektoniczna. Dzisiaj jego właścicielką jest Polka mieszkająca od lat we Lwowie, to ona wspólnie z mężem zleciła generalny remont budynku.

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Lwów: Metamorfoza willi Ajwa. Tu urodził się Adam Zagajewski

Willę, która zyskała nazwę Ajwa, wybudowano w 1906 roku. Według dostępnych informacji w latach 20. secesyjny budynek kupił dziadek poety, pisarza i eseisty Adama Zagajewskiego. Niedługo potem rezydencję przebudowano w stylu modernistycznym według projektu architekta Józefa Hornunga.

Dom znajduje się w pobliżu parku krajobrazowego w dzielnicy Zniesienie. Przez wiele lat willa była opuszczona i popadała w ruinę. Nieszczelny dach spowodował zniszczenia wielu elementów konstrukcyjnych i wnętrz budynku. Obecnie obiekt stał się luksusową rezydencją. Architekci z ukraińskiej pracowni Replus Bureau zaproponowali projekt, którego elementem jest dwupiętrowa nadbudowa we współczesnym stylu.

Główne wejście do willi znajduje się tam, gdzie dawniej; prowadzą do niego schody z dekoracyjną balustradą i kolumnami. Fasadę historycznej części rezydencji ozdabiają klasyczne gzymsy. Ramom okien i drzwiom przywrócono dawny oliwkowy kolor, a część okien ozdobiono secesyjnymi żardinierami z roślinnym motywem.

W willi zachowano oryginalny, amfiladowy układ pomieszczeń, który zintegrowano z nową nadbudową. Na parterze znajduje się hol, który przechodzi w kuchnię i łączy się z nową bryłą, w której zaaranżowano salon z jadalnią. Stąd można z kolei wyjść do ogrodu.

Foto: Andriy Bezuglov

Kuchnia prowadzi do gabinetu przez historyczne drzwi. Z gabinetu można przejść do spiralnej klatki schodowej wiodącej na pierwsze piętro. Na parterze znajdują się też sypialnie właścicieli i gości, każda z własną łazienką i garderobą. Na pierwszym piętrze mieszczą się trzy pokoje z prywatnymi łazienkami i wspólna garderoba. Jedna z sypialni ma wyjście na taras.

„Przez długi okres nieruchomość była opuszczona i zaniedbana, co doprowadziło do wielu zniszczeń. Stanęliśmy przed trudnym zadaniem: zachować, odtworzyć i odnowić cenne elementy architektoniczne, a jednocześnie zaadaptować tę przestrzeń do potrzeb nowych właścicieli” – wspominają projektanci z pracowni Replus Bureau.

„Głównym celem i zadaniem naszego zespołu było zbadanie i odrestaurowanie elementów budynku, a jednocześnie powiększenie przestrzeni mieszkalnej zgodnie z potrzebami właścicieli. Pojawił się pomysł, aby w istniejącą strukturę wprowadzić nowe, proste i oszczędne w formie bryły – elementy, które pozostaną w tle, będą wyglądać współcześnie i podkreślą historyczną architekturę willi” – dodają ukraińscy projektanci.

Foto: Andriy Bezuglov

Willa Ajwa we Lwowie: Połączenie historii i nowoczesności

Wnętrza historycznej części domu urządzono w stylu retro, z zachowaniem wielu oryginalnych elementów, w tym części sufitów, fresków i podłóg. Historyczny charakter części dziennej, kuchni i gabinetu podkreślają meble pochodzące z lat 20. i 30. ubiegłego wieku.

Foto: Andriy Bezuglov

Łazienki ozdobiono mozaikami i alabastrowymi płytkami. Te ostatnie sięgają jednej trzeciej wysokości ścian, w nawiązaniu do typowych aranżacji z epoki secesji. Dla kontrastu pokoje i łazienki w nowej dobudówce mają nowoczesny, minimalistyczny wystrój z dyskretnymi elementami w stylu retro.

Foto: Andriy Bezuglov

Oprócz willi odrestaurowano i zmodernizowano również przynależny do niej ogród częściowo otoczony przez historyczny mur. Znajdują się tu stare drzewa owocowe, którym teraz towarzyszą nowo posadzone rośliny. Wokół willi zachowano stary sad z drzewami owocowymi, który został oczyszczony z zarośli i uzupełniony nową zielenią.

Od 2021 roku właścicielką willi jest Polka – Katarzyna Łoza, zakochana we Lwowie etnografka i antropolożka kultury, od 22 lat mieszkająca w Ukrainie, organizatorka wycieczek, tłumaczka i publicystka. Jak mówi w rozmowie z magazynem „Sukces” Stan domu był wówczas opłakany, ponieważ osiem lat budynek stał niezamieszkany. Ówczesnemu właścicielowi zależało przede wszystkim na działce. Planował zburzyć budynek i wybudować w tym miejscu nowy dom – inaczej zlokalizowany na działce. Ostatecznie nigdy nie zrealizował tego planu. Dom niszczał. Remoncie