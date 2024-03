Jakie zegarki luksusowe złodzieje kradną najczęściej?

W styczniu 2024 roku londyńska policja poinformowała, że ​​dwie przeprowadzone przez nią operacje w 2022 i 2023 roku zaowocowały spadkiem liczby napadów w Westminster i jego okolicach. W ramach operacji przeprowadzono kilkaset interwencji. Jak czytamy, w okresie od kwietnia do września 2022 roku, doszło do kradzieży 300 luksusowych zegarków o łącznej wartości 4 milionów funtów. Z wcześniej opublikowanych danych wynika zaś, że w 2022 roku średnia cena luksusowego zegarka skradzionego w Londynie wynosiła około 9 tys. funtów, w porównaniu z 4 tys. do 5 tys. funtów w poprzednich latach.

W sierpniu ubiegłego roku firma The Watch Register stworzyła raport, w którym poinformowała, na które zegarki luksusowe złodzieje polują najczęściej. Według danych najchętniej kradzione są zegarki marki Rolex – w bazie The Watch Register stanowiły one aż 44 procent skradzionych egzemplarzy. „Poszukiwane” przez złodziei były też zegarki Omega oraz Breitling.

Sytuacja związana z kradzieżami zegarków jest o tyle trudna, że tego rodzaju rabunki zagrażają nie tylko konsumentom, ale i markom, których sprzedaż może ucierpieć, jeśli noszenie ich produktów stanie się niebezpieczna. Co więcej, policja nierzadko bywa w tego typu sprawach bezradna – zegarki niemal natychmiast po kradzieży zmieniają bowiem właściciela na rynku wtórnym, w związku z czym niezwykle trudno jest namierzyć złodziei.