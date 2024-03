Iga Świątek przyzwyczaiła nas do tego, że współpracuje z najbardziej prestiżowymi i cenionymi markami na świecie. W tym gronie jest Rolex, co jest szczególnym dowodem sukcesu Polki w światowym tenisie – w przeszłości przez wiele lat „twarzą” Rolexa był Roger Federer, być może najpiękniej grający tenisista w historii tego sportu. Dzisiaj na stronie internetowej szwajcarskiego producenta zegarków, obok Federera, figurują dwie postacie: Carlos Alcaraz, aktualnie nr 2 w świecie męskiego tenisa, oraz Iga Świątek – nr 1 wśród pań.

Współpraca ze sponsorem narzuca tenisistom pewne wymogi. Trzeba między innymi zakładać zegarek do oficjalnych zdjęć z trofeum. To dla Roleksa świetna okazja, by pokazać światu swoje produkty – oczy świata, nie tylko tenisowego, zwrócone są w takich chwilach na zawodników i zawodniczki.

Zwycięstwo Igi w turnieju w Indian Wells, nazywanym „piątym Wielkim Szlemem” z uwagi na rangę w świecie tenisowym, było okazją do zaprezentowania nowego modelu Roleksa. To zegarek, który w ofercie pojawił się w 2023 roku, zastępując jeden z klasyków czyli model Cellini. Co nosi teraz Iga Świątek?

Iga Świątek: nowy Rolex na nadgarstku

Gdy w 2021 roku, na fali wielkich sukcesów, Iga Świątek dołączyła do grona zawodniczek i zawodników sponsorowanych przez Roleksa, na jej nadgarstku pojawił się model Datejust w rozmiarze 31 mm. To prawdziwa zegarkowa klasyka, produkowany od 1945 roku i wciąż jeden z najbardziej poszukiwanych modeli słynnej szwajcarskiej firmy.