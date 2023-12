Przedstawiciele francuskiej instytucji określili działania Roleksa nieproporcjonalnymi do motywacji, jaka za nimi stała — i że o własne interesy marka mogła zadbać przy użyciu mniej drastycznych metod. W oficjalnym oświadczeniu podkreślili też, że inni gracze na rynku luksusowych zegarków i zarazem główni konkurenci Rolexa, pod określonymi warunkami autoryzują internetową sprzedaż swoich wyrobów.

Organ stwierdził dodatkowo, że oprócz francuskiego oddziału Rolexa wspólną odpowiedzialność ponoszą również firmy Rolex Holding SA, Rolex SA, a także Fundacja Hansa Wilsdorfa. Wszystkie te podmioty będą wobec tego musiały „zrzucić” się na opłacenie ustanowionej kary.

Rolex to producent z ogromną tradycją, jedna z najbardziej rozpoznawalnych szwajcarskich marek zegarkowych. Historia firmy sięga 1905 roku, gdy Niemiec Hans Wilsdorf wspólnie ze swoim szwagrem założył w Londynie firmę handlową, która wkrótce przybrała nazwę Rolex SA. Obecnie to ogromne przedsiębiorstwo produkujące rocznie ponad milion zegarków. Rolex pozostaje w rękach prywatnych – firma należy do fundacji założonej przez Hansa Wilsdorfa.