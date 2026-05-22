Upadki są jednymi z najpoważniejszych zagrożeń dla osób starszych. Według autorów publikacji około 30 proc. osób po 65. roku życia doświadcza ich co najmniej raz w roku. Około 5 proc. upadków kończy się złamaniami, które często prowadzą do hospitalizacji, utraty sprawności, a czasem konieczności pobytu w placówce opieki długoterminowej. Z tego względu naukowcy od lat szukają skutecznych metod ochrony seniorów przed urazami. Jednym z najczęściej promowanych rozwiązań była suplementacja wapnia i witaminy D, ponieważ oba składniki mają związek z metabolizmem kości.

Witamina D i wapń nie chronią seniorów przed złamaniami

Omówieniem wyników nowego badania zajął się „Rynek Zdrowia”. Autorzy przeglądu przeanalizowali 69 randomizowanych badań z udziałem 153 902 dorosłych. Naukowcy chcieli sprawdzić, czy wapń, witamina D albo ich łączne stosowanie faktycznie zmniejszają ryzyko złamań i upadków. Wnioski były jednak rozczarowujące. U większości starszych osób suplementacja przyniosła małe, albo żadne korzyści istotne z punktu widzenia pacjenta.

Największy efekt zaobserwowano przy jednoczesnym stosowaniu wapnia i witaminy D, ale nadal nie był on istotny klinicznie.

Ryzyko dowolnego złamania spadło o około 1 proc., a ryzyko złamania biodra o około 0,3 proc. Liczba upadków praktycznie się nie zmieniła. Sama witamina D nie wykazała wyraźnego wpływu ani na złamania, ani na upadki.

Badacze podkreślają, że wcześniejsze bardziej optymistyczne wyniki często dotyczyły specyficznych grup, na przykład bardzo starszych kobiet mieszkających w domach opieki, z dużymi niedoborami witaminy D i niskim spożyciem wapnia - czytamy w „Rynku Zdrowia”.

Ćwiczenia mogą zapewniać seniorom większą ochronę przed złamaniami niż tabletki

Autorzy publikacji wskazują, że warto ponownie ocenić zalecenia dotyczące rutynowej suplementacji u seniorów. Ich zdaniem środki i wysiłki powinny być kierowane przede wszystkim na działania o lepiej udowodnionej skuteczności. Chodzi zwłaszcza o ćwiczenia równowagi, trening oporowy i wzmacnianie mięśni. Pomocne może być również dostosowanie mieszkania do potrzeb starszej osoby.

Wyniki nie oznaczają jednak, że każdy senior powinien odstawić suplementy. Analiza nie obejmowała części grup, na przykład osób leczonych z powodu osteoporozy. Osoby z wyraźnym niedoborem witaminy D, chorobami kości albo innymi wskazaniami medycznymi nadal mogą odnosić korzyści. W takich przypadkach decyzja powinna zależeć od stanu zdrowia i zaleceń lekarza.