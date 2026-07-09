Ruch turystyczny na całym świecie jest coraz intensywniejszy i coraz większy wkład w to zjawisko mają posiadacze czworonogów, rekrutujący się głównie z grona bezdzietnych millenialsów. Na specyficzne potrzeby tej grupy turystów, a także ich pupili, odpowiadają zarówno hotele (zwłaszcza te z górnej półki), a także linie lotnicze.

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„Pet Travel”: Nowy segment turystyki

To, w jaki sposób spędzamy urlopy, dynamicznie zmienia się od szeregu lat. Nasi czworonożni przyjaciele zaczynają odgrywać w tym coraz ważniejszą rolę. Wielu urlopowiczów nie chce rozstawać się ze swoimi psami lub kotami — i pragną wypoczywać w ich towarzystwie.

Na początku tego roku popularny portal podróżniczy Tripadvisor opublikował raport pod tytułem „Tripadvisor Trendcast 2026”. W publikacji opisano dziesięć trendów, które zdaniem ekspertów kształtują współczesną turystykę. Jednym z nich jest coraz częstsze zabieranie na wakacje psów czy kotów. To, co kiedyś mogło się wydawać kaprysem lub ekstrawagancją, dzisiaj stopniowo staje się czymś powszechnym. To wymusza na hotelach pilne zmiany, by dostosować swoją ofertę dla gości podróżujących z czworonogami.

Z tego powodu już nie tylko wiele kawiarni, restauracji, kin i innych obiektów jest „pet friendly”. Na fali całego zjawiska na całym świecie otwierają się luksusowe hotele, które oferują kompleksowe usługi dla posiadaczy psów. Inne obiekty dopasowują swoją ofertę do potrzeb tej powiększającej się grupy osób podróżujących z psami.

Usługi i udogodnienia, na które mogą liczyć turyści podróżujący z psami lub kotami, są różne i bardzo kreatywne. W pokojach hotelowych znajdują się legowiska i rozmaite akcesoria dla czworonogów, zaś „ludzkiemu” menu w hotelowej restauracji towarzyszy również wersja dla psów – lub kotów.

Bardziej luksusowe ośrodki oferują również zabiegi spa dwojakiego rodzaju: dla ludzkich, jak i czworonożnych gości. W standardzie jest też obecność trawiastego wybiegu dla psów przy hotelu. Czasem właściciel psa lub kota może też wynająć opiekuna dla swojego pupila, podczas gdy on sam korzysta z zabiegów w hotelowym centrum odnowy biologicznej albo wyrusza do miasta.

Jak wskazuje Tripadvisor w swoim raporcie, popularność trendu pet friendly dynamicznie rośnie. Z danych portalu wynika, że globalne zainteresowanie pobytami w hotelach przyjaznych dla czworonogów wzrosło w ciągu ostatniego roku o 260 procent.

Hotele „pet friendly”: Nowe zjawisko rośnie w siłę

Zdaniem niektórych obserwatorów tego zjawiska nasiliło się ono po pandemii. W trakcie lockdownu wiele osób zdecydowało się na adopcję czworonoga. W wielu przypadkach więź człowieka ze zwierzęciem stała się tak silna, że ten pierwszy nie wyobraża sobie zostawi swojego pupila w domu na czas urlopu.

Bloomberg w jednym ze swoich najnowszych artykułów na temat rosnącej mody na podróżowanie ze zwierzętami wskazuje, że do jej popularności w dużej mierze przyczyniają się bezdzietni millenialsi — ludzie w okolicach czterdziestki, z w miarę stabilną sytuacją finansową. To właśnie oni stają się główną grupą docelową dla nowych hoteli, oferujących wypoczynek nie tylko dla ludzi, ale również ich czworonożnych podopiecznych.

Na zmieniające się potrzeby nowego pokolenia urlopowiczów reagują również linie lotnicze, dopasowując swoje zasady i udogodnienia w samolotach do potrzeb właścicieli czworonogów i ich zwierząt. Z danych działającej w branży lotniczej firm Tairs wynika, że do 2034 r. globalny rynek tego rodzaju usług będzie notował wzrost na poziomie 8,3 procent rocznie.