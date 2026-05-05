Długość jachtu „Orient Express Corinthian” to 220 metrów.
„Orient Express Corinthian”, największy luksusowy jacht w historii, jest gotowy do wypłynięcia na morza i oceany. Dobiegła końca trwająca dziesięć lat budowa jednostki. We francuskim porcie Saint-Nazaire odbyły się uroczyste chrzciny megajachtu.
Trwa wielki wyścig właścicieli wysokiej klasy hoteli w przeniesieniu luksusowych doświadczeń z lądu na morza i oceany. Oprócz takich sieci jak Ritz-Carlton, Aman czy Four Seasons bierze w nim udział koncern Accor, który ochrzcił swój najnowszy megajacht – „Orient Express Corinthian”.
„Corinthian” stał się znany, zanim powstał w stoczni Chantiers de l’Atlantique w Saint-Nazaire. Pod względem rozmiarów francuska jednostka bije na głowę wszystkie luksusowe jachty, jakie dotychczas zwodowano.
W „Corinthianie” wszystko jest imponujące: długość jachtu to 220 metrów, a trzy maszty robią niezwykłe wrażenie, pozwalając ograniczyć zużycie paliwa w trakcie rejsu. Imponująca jest również prędkość, jaką może rozwinąć „Corinthian” – to nawet 12 węzłów pod żaglami przy prędkości wiatru na poziomie 20 węzłów.
Wystrój wnętrz jachtu można określić jako nowoczesną odsłonę XIX-wiecznego przepychu i stylu art deco, które królowały w złotej erze luksusowych pociągów Orient Express. Na pokładzie nie brakuje rzeźbionych paneli naściennych ze szlachetnych gatunków drewna, złoceń, dywanów, a także elementów z marmuru i alabastru.
Twórcy megajachtu nie czekali do ostatniej chwili ze sprzedażą biletów – uruchomili ją już ponad rok temu. Szefostwo Accora chwali się mediom, że zainteresowanie rejsami jest bardzo duże. Megajacht ma wypłynąć w swój dziewiczy rejs po Morzu Śródziemnym przed nadchodzącymi wakacjami. Latem „Corinthian” będzie pływał w Europie, zimą ruszy na Karaiby.
Nowy megajacht pochwalił Emmanuel Macron. „Saint-Nazaire zmienia świat” – napisał francuski prezydent.
Na jakie luksusy będą mogli liczyć pasażerowie „Corinthiana”? Maksymalnie 110 gości będzie obsługiwał personel liczący 170 osób. Jacht mieści 54 kajut o różnych wielkościach, choć słowo „apartamenty” będzie tu bardziej na miejscu. Do każdego z nich oddelegowany zostanie prywatny konsjerż.
Do dyspozycji pasażerów będzie między innymi osiem barów i pięć restauracji, w tym La Table na czele ze słynnym szefem kuchni Yannickiem Alléno, spa sygnowane marką Guerlain, 17-metrowy basen do pływania dystansowego, kino, teatr i studio nagraniowe, salon gier, biblioteka oraz klub na świeżym powietrzu z barem i basenem.
„Corinthiana” wyposażono ponadto we własną marinę, z której będą mogli skorzystać miłośnicy sportów wodnych. Za odpowiednią opłatą będzie można też połączyć ze sobą sześć penthouse’ów na szczycie jachtu i stworzyć w taki sposób megakajutę dla 22 osób.
„Corinthian” to kolejna odsłona większego projektu sieci Accor, która chce napisać nowy rozdział historii legendarnego Orient Expressu. W Rzymie działa już pięciogwiazdkowy hotel Orient Express Minerva, z kolei w przyszłym roku ruszy pociąg Orient Express „La Dolce Vita” na trasie z Paryża do Stambułu, mijając między innymi malownicze krajobrazy Włoch.
W stoczni w Saint-Nazaire trwają prace nad bliźniaczą jednostką Corinthiana, w 2027 roku pod flagą Orient Expressu będzie pływać także megajacht Olympian.
W 2022 r. Accor kupił markę Orient Express od jej poprzedniego właściciela – Narodowego Towarzystwa Kolei Francuskich (SNCF). Celem Accora było rozwinięcie kojarzącej się ze słynnymi luksusowymi pociągami marki o nie mniej luksusowe jednostki pływające i hotele. Całe przedsięwzięcie ułatwiła podpisana dwa lata później umowa partnerska z francuskim gigantem branży luksusowej, koncernem LVMH.
