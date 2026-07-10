Słynny, pochodzący z lat 30. ubiegłego wieku kompleks wystawienniczy o nazwie Torino Esposizioni w Turynie odzyska dawny blask i otrzyma zupełnie nową funkcję. Już za kilka miesięcy otworzy się w nim nowa siedziba Biblioteki Publicznej w Turynie – największa tego rodzaju instytucja we Włoszech i zarazem jedna z największych w Unii Europejskiej.

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Torino Esposizioni: arcydzieło powojennego modernizmu zyska nową funkcję

Znajdujące się w dzielnicy San Salvario w Turynie obiekty wystawiennicze Torino Esposizioni to jeden z najbardziej okazałych przykładów przedwojennego włoskiego modernizmu. Obiekt wybudowano w 1938 r. według koncepcji włoskiego architekta i projektanta Ettore Sottsassa, twórcy słynnej grupy projektowej Memphis.

W czasach, kiedy powstał, kompleks Torino Esposizioni był największym na świecie obiektem z żelbetu. Odbywały się tu wystawy, targi, a także mecze hokeja na lodzie w ramach Igrzysk Olimpijskich w 2006 r.

W ciągu swojej historii budynek przeszedł wiele transformacji. Autorem jednej z najbardziej znaczących, odbywającej się w latach 1948–1950, był architekt Pier Luigi Nervi – autor projektu m.in. Aulę Pawła VI w Watykanie.

To właśnie Nervi odpowiada za projekt spektakularnego zadaszenia z prefabrykowanego betonu zbrojonego, które uczyniło halę jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów w Turynie – i we Włoszech. Pod koniec lat 50. Nervi zresztą był jednym z propagatorów żelbetu – z jednej strony plastycznego, a drugiej – bardzo solidnego i trwałego materiału budowlanego.

Hala wystawiennicza na terenach Torino Esposizioni w 1950 roku. Foto: Biblioteca civica centrale di Torino, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

Po Zimowych Igrzyskach Olimpijskich z 2006 r. halę zamknięto. Od tamtego czasu obiekt był opuszczony, ale już niebawem ponownie otworzy się dla szerokiej publiki. Kompleks otrzyma funkcję, której jeszcze nigdy nie pełnił – otworzy się w nim biblioteka z blisko milionem książek, które trafią tutaj z obecnej Biblioteki Publicznej w Turynie przy Via della Cittadella.

Otwarcie nowej siedziby instytucji planuje się na koniec 2026 r. Za projekt metamorfozy dawnej hali wystawowej odpowiada laureat „architektonicznego Nobla”, czyli Nagrody Pritzkera – architekt Rafael Moneo. Projekt przekształcenia kompleksu powstał we współpracy z pracownią Isolarchitetti z Turynu.

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Po remoncie do dyspozycji użytkowników nowej Biblioteki Publicznej w Turynie będzie blisko 19,4 tys. m kw. powierzchni, z czego ponad 5 tys. m kw. zajmą archiwa, magazyny i lokale usługowe. Gmach pomieści 1500 miejsc dla użytkowników biblioteki – zarówno w czytelni, jak w innych przestrzeniach.

Obiekt zyska ponadto nową, dodatkową przestrzeń o powierzchni 5 tys. m kw., która znajdzie się na poziomie –1. Będzie tu funkcjonować recepcja i lokale usługowe dla odwiedzających bibliotekę. Budynek będzie mieścił ponadto salę audytoryjną, księgarnię i przestrzenie biurowe.

Wyższe poziomy zajmą półki z książkami, które będą ustawione tak, aby pośrodku pozostawić pustą przestrzeń. W tym miejscu znajdą się stoły i krzesła dla czytelników. W nowym kompleksie nie zabraknie też ogrodu, do którego będzie można przejść bezpośrednio z poziomu –1 i dalej dotrzeć do pobliskiego Parco del Valentino.