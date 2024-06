Znajdujące się w Dubaju centrum handlowe Dubai Mall, które leży tuż obok słynnego Burj Khalifa, jest największym tego typu obiektem na świecie. To niemal miasteczko – mieści ponad 1200 sklepów, dwa domy handlowe i wiele lokali gastronomicznych.

Obecnie Dubai Mall zajmuje powierzchnię ponad miliona metrów kwadratowych – to tyle co 200 boisk do piłki nożnej. I choć już teraz jest ogromne, to planowana jest jego rozbudowa. Jak informuje portal visitdubai.com, inwestycja kosztować będzie ponad 40) milionów dolarów, czyli w przeliczeniu półtora miliarda złotych.

Dubaj: największe centrum handlowe na świecie się rozbudowuje

Uwielbiane przez miłośników mody – i nie tylko – centrum handlowe Dubai Mall, to jedno z najczęściej odwiedzanych przez turystów miejsc w Dubaju, nic więc dziwnego, że planowana jest jego rozbudowa.