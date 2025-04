Startując z dworca Warszawa Wschodnia, pociąg „Chopin” zatrzymuje się na dwóch kolejnych stacjach w polskiej stolicy, a także między innymi w Krakowie i w Oświęcimiu. Dalej jedzie przez Czechy i Słowację, zatrzymując się między innymi w Ostrawie i Bratysławie — i kończy bieg na dworcu Keleti w Budapeszcie.

Redakcja „Telegrapha” chwali „Chopina” za rozbudowaną ofertę kuszetek i przedziałów sypialnych, wśród których znajdują się też opcje o wyższym standardzie. Zauważa jednocześnie, że oferta gastronomiczna w pociągu jest dość skromna, zaleca więc zabranie ze sobą własnego prowiantu.

Nocne pociągi w Europie: które warto wybrać?

Oprócz „Chopina” redakcja „Telegrapha” wyróżniła dziewięć nocnych pociągów, które kursują na różnych trasach po całej Europie. Część z nich pozwala przemieścić się na bardzo duże odległości, przemierzając niemal cały kontynent.

Spośród włoskich połączeń dziennikarze wyróżnili pociąg „Intercity Notte” włoskiej linii Trenitalia relacji Mediolan-Palermo. Polecają też nocne pociągi dwóch szwedzkich przewoźników: „Arctic Circle Train” państwowych linii SJ ze Sztokholmu do Narwiku oraz pociąg niezależnego operatora Snälltåget, który kursuje między Sztokholmem a Berlinem.

We Francji godne polecenia połączenie to „Intercités de Nuit” relacji Paryża-Nicea przewoźnika SNCF. Dziennikarze wyróżnili także nocny pociąg z Brukseli aż do Pragi nowego niezależnego holenderskiego przewoźnika European Sleeper. Pozostając w regionie Beneluksu, z Amsterdamu aż do Innsbrucka jeździ chwalony przez redakcję „Telegrapha” pociąg „NightJet” austriackich państwowych linii ÖBB.

Przesuwając się w kierunku południowo-wschodnich rubieży Europy, redaktorzy polecają także pociąg „Sofia-Istanbul Express”, którego operatorami są państwowe linie TCDD z Turcji i BDŽ z Bułgarii. W zestawieniu znalazł się też nocny pociąg „Dacia” z Wiednia do Bukaresztu, należący do rumuńskiego przewoźnika CFR Călători oraz pociąg „ Alpine Pearls” chorwackich linii HŽPP, kursujący między z Zurychem a Zagrzebiem.