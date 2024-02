Zdaniem władz Hiszpanii wspieranie wyjazdów seniorów jest bardzo korzystne dla państwa, bo dzięki temu prowadzą one aktywny tryb życia i rzadziej chorują. W epoce starzejących się społeczeństw ma to coraz większe znaczenie. Hiszpańskie władze finansują więc częściowo wyjazdy seniorom. Co ciekawe, z takiego dofinansowania mogą korzystać nie tylko obywatele Hiszpanii, ale także cudzoziemcy mieszkający w tym kraju. Na czym polega program rządu Hiszpanii?

Hiszpania dopłaca emerytom do wakacji

Instytut Osób Starszych i Opieki Społecznej (IMSERSO) w Hiszpanii – agencja rządowa odpowiedzialna za zarządzanie usługami społecznymi – wspiera osoby starsze na różne sposoby. Poprzez tę instytucję władze Hiszpanii pomagają emerytom, finansując część kosztów wyjazdów wakacyjnych osób starszych. Zdaniem władz taka polityka ma mieć korzystny wpływ na zdrowie osób starszych i na jakość ich życia, co w dłuższej perspektywie będzie miało pozytywny wpływ na system opieki społecznej. Korzyści czerpać ma także z tego jednak gospodarka oraz branża turystyczna.

Jakie zasady obowiązują w ramach tego systemu? Większość dotowanych wycieczek ma się odbywać poza sezonem – od października do czerwca. W przypadku krótkich wyjazdów emeryci otrzymać mogą 115 euro, zaś w przypadku dłuższych wakacji – aż 455 euro.

Celem hiszpańskiego programu ma być „promocja aktywnego trybu życia u osób starszych, okazanie solidarności międzypokoleniowej oraz stworzenie nowych miejsc pracy”. Pomysł hiszpańskiego rządu przypadnie do gustu nie tylko obywatelom Hiszpanii. Władze kraju zapewniają bowiem, by z dotacji korzystać mogli nie tylko Hiszpanie, ale i osoby, które na stałe i legalnie zamieszkują w tym kraju. To dobra wiadomość przede wszystkim dlatego, że społeczność emigrantów w Hiszpanii to jedna z największych w Europie.