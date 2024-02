Tak zwane hotele dla niewyspanych cieszą się wśród podróżników coraz większą popularnością. Kategoria hoteli, w których wyśpimy się najlepiej, pojawiła się również w dorocznym rankingu serwisu Tripadvisor. Jego liderem okazał się pięciogwiazdkowy hotel Dromoland Castle, działający na zamku w Irlandii.

Reklama

Najlepszy na świecie hotel dla niewyspanych

Portal Tripadvisor opublikował niedawno szereg rankingów w ramach swojego dorocznego raportu Travellers’ Choice Best of the Best 2024. Tripadvisor to jedna z tych stron w internecie, które w pierwszej kolejności sprawdzają osoby, które planują wyjazd czy urlop.

Obok takich kategorie jak najlepsze restauracje, małe i duże hotele czy najciekawsze kierunki, które warto odwiedzić w tym roku, nie zabrakło również osobnej kategorii 10 hoteli, oferujących swoim gościom najlepsze warunki snu. Na czele zestawienia znalazł się hotel Dromoland Castle w hrabstwie Clare w Irlandii.

Obiekt znajduje się w gotyckim zamku, którego obecna forma jest efektem rozbudowy w XVIII wieku. Historia posiadłości Dromoland (irl. Drom Ólainn) sięga XI wieku, kiedy osiedlił tu klan O'Brienów – potomkowie króla Briana Śmiałego. Z czasem O'Brienowie zyskali tytuł baronów Inchiquin i stali się jedną z najbogatszych rodzin szlacheckich w Irlandii.