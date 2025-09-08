11 września w Pop Culture Gallery w poznańskim Starym Browarze ruszy wystawa, której nie powinien przegapić żaden miłośnik sztuki współczesnej. Jej bohaterem będzie legenda pop-artu, Andy Warhol. Prace przyjechały do Poznania zza oceanu.

Andy Warhol w Poznaniu – wystawa w Pop Culture Gallery

Po wystawach takich twórców jak Björk, David LaChapelle, Iris van Herpen, Gianni Versace czy polskich artystów reprezentujących Polską Szkołę Plakatu, przestrzeń Pop Culture Gallery w poznańskim centrum Stary Browar zapełni się pracami kolejnego giganta świata sztuki – Andy’ego Warhola. Obszerna wystawa jego dzieł otworzy się 11 września 2025 roku.

W ramach wystawy pod tytułem „Andy Warhol. A Kind of Retrospective” (ang. „Andy Warhol. Coś w rodzaju retrospektywy”) odwiedzający będą mieli możliwość obejrzenia wyboru dzieł Warhola. Nie zabraknie eksponatów pochodzących zarówno z prywatnych kolekcji, jak i z zasobów instytucjonalnych, między innymi z Andy Warhol Museum w Pittsburghu.

Jak podkreślają organizatorzy, wystawa prac, które pochodzą z muzeum w Pittsburghu, to rzadkość na skalę Europy. Zwykle bowiem eksponaty, które trafiają na europejskie wystawy, pochodzą z Muzeum Sztuki Nowoczesnej Andy'ego Warhola w Medzilaborcach w Słowacji.