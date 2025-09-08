Aktualizacja: 08.09.2025 23:00 Publikacja: 08.09.2025 16:52
Andy Warhol w swojej nowojorskiej pracowni.
Foto: The Andy Warhol Museum, Pittsburgh, PA, a museum of Carnegie Institute. All rights reserved
11 września w Pop Culture Gallery w poznańskim Starym Browarze ruszy wystawa, której nie powinien przegapić żaden miłośnik sztuki współczesnej. Jej bohaterem będzie legenda pop-artu, Andy Warhol. Prace przyjechały do Poznania zza oceanu.
Po wystawach takich twórców jak Björk, David LaChapelle, Iris van Herpen, Gianni Versace czy polskich artystów reprezentujących Polską Szkołę Plakatu, przestrzeń Pop Culture Gallery w poznańskim centrum Stary Browar zapełni się pracami kolejnego giganta świata sztuki – Andy’ego Warhola. Obszerna wystawa jego dzieł otworzy się 11 września 2025 roku.
W ramach wystawy pod tytułem „Andy Warhol. A Kind of Retrospective” (ang. „Andy Warhol. Coś w rodzaju retrospektywy”) odwiedzający będą mieli możliwość obejrzenia wyboru dzieł Warhola. Nie zabraknie eksponatów pochodzących zarówno z prywatnych kolekcji, jak i z zasobów instytucjonalnych, między innymi z Andy Warhol Museum w Pittsburghu.
Jak podkreślają organizatorzy, wystawa prac, które pochodzą z muzeum w Pittsburghu, to rzadkość na skalę Europy. Zwykle bowiem eksponaty, które trafiają na europejskie wystawy, pochodzą z Muzeum Sztuki Nowoczesnej Andy'ego Warhola w Medzilaborcach w Słowacji.
Foto: The Andy Warhol Museum, Pittsburgh, PA, a museum of Carnegie Institute. All rights reserved. Film still courtesy The Andy Warhol Museum
„»Andy Warhol. A Kind of Retrospective« to wystawa zbudowana wokół kluczowego pytania: w jaki sposób twórczość jednego artysty przeniknęła tak wiele obszarów życia współczesnego i dlaczego jego wizje wciąż działają z taką siłą? Instagram, YouTube, reality shows, selfie, kontent wiralowy, tabloidy online i TMZ – cały ten świat operuje dziś według zasad, które Warhol dostrzegł i uruchomił dekady temu” – tłumaczy Wojtek Piotr Onak, kurator wystawy. „Współczesna popkultura to jego dzieło, nawet jeśli o tym nie wie” – dodaje Onak.
Wystawa zajmie trzy kondygnacje i będzie prezentacją między innymi oryginalnych grafik, polaroidów z lat 70. i 80., filmów, szkiców, archiwalnych reklam, a także kilkadziesięciu okładek płyt winylowych i magazynów „Interview” autorstwa Andy'ego Warhola. Ekspozycja pozwoli też prześledzić doświadczenia Warhola jako dziecka imigrantów, jego chorobę, queerową tożsamość i wreszcie okres, w którym stał się jedną z centralnych postaci nowojorskiej bohemy i jednym z najbardziej wpływowych artystów naszych czasów.
Foto: The Andy Warhol Museum, Pittsburgh, PA, a museum of Carnegie Institute. All rights reserved
Sporą gratką dla fanów twórczości Warhola będą wczesne prace artysty, których nigdy wcześniej nie prezentowano w Polsce, w tym litografia z portretem Grety Garbo z 1954 roku. Innym, niezwykle ważnym elementem ekspozycji będą słynne wielkoformatowe instalacje wideo z serii „Screen Tests” z lat 60., pochodzące z zasobów Andy Warhol Museum w Pittsburghu.
Kolejne ciekawostki to między innymi tapeta „The Cow”, prace z wizerunkiem Mao i „The Souper Dress” – sukienka z nadrukiem etykiety zupy Campbell. Na wystawie nie zabraknie też ikonicznego wizerunku Marilyn Monroe, tym razem w nietypowych i rzadko prezentowanych pracach, takich jak grafika z ustami aktorki z 1964 roku czy animacja „You Are the One”, którą Warhol stworzył na komputerze Commodore Amiga.
Wystawa w Starym Browarze potrwa do 28 lutego 2026 roku.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
