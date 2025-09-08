Reklama

Andy Warhol w Poznaniu. Wystawa mistrza pop-artu w Starym Browarze

W poznańskim Starym Browarze rusza obszerna wystawa prac Andy’ego Warhola. Będzie wyjątkowa – wielu prac nigdy wcześniej nie prezentowano w Polsce, a część z nich rzadko trafia do Europy.

Publikacja: 08.09.2025 16:52

Andy Warhol w swojej nowojorskiej pracowni.

Andy Warhol w swojej nowojorskiej pracowni.

Foto: The Andy Warhol Museum, Pittsburgh, PA, a museum of Carnegie Institute. All rights reserved

Izabela Popko

11 września w Pop Culture Gallery w poznańskim Starym Browarze ruszy wystawa, której nie powinien przegapić żaden miłośnik sztuki współczesnej. Jej bohaterem będzie legenda pop-artu, Andy Warhol. Prace przyjechały do Poznania zza oceanu.

Andy Warhol w Poznaniu – wystawa w Pop Culture Gallery

Po wystawach takich twórców jak Björk, David LaChapelle, Iris van Herpen, Gianni Versace czy polskich artystów reprezentujących Polską Szkołę Plakatu, przestrzeń Pop Culture Gallery w poznańskim centrum Stary Browar zapełni się pracami kolejnego giganta świata sztuki – Andy’ego Warhola. Obszerna wystawa jego dzieł otworzy się 11 września 2025 roku.

W ramach wystawy pod tytułem „Andy Warhol. A Kind of Retrospective” (ang. „Andy Warhol. Coś w rodzaju retrospektywy”) odwiedzający będą mieli możliwość obejrzenia wyboru dzieł Warhola. Nie zabraknie eksponatów pochodzących zarówno z prywatnych kolekcji, jak i z zasobów instytucjonalnych, między innymi z Andy Warhol Museum w Pittsburghu.

Jak podkreślają organizatorzy, wystawa prac, które pochodzą z muzeum w Pittsburghu, to rzadkość na skalę Europy. Zwykle bowiem eksponaty, które trafiają na europejskie wystawy, pochodzą z Muzeum Sztuki Nowoczesnej Andy'ego Warhola w Medzilaborcach w Słowacji.

Foto: The Andy Warhol Museum, Pittsburgh, PA, a museum of Carnegie Institute. All rights reserved. Film still courtesy The Andy Warhol Museum

„»Andy Warhol. A Kind of Retrospective« to wystawa zbudowana wokół kluczowego pytania: w jaki sposób twórczość jednego artysty przeniknęła tak wiele obszarów życia współczesnego i dlaczego jego wizje wciąż działają z taką siłą? Instagram, YouTube, reality shows, selfie, kontent wiralowy, tabloidy online i TMZ – cały ten świat operuje dziś według zasad, które Warhol dostrzegł i uruchomił dekady temu” – tłumaczy Wojtek Piotr Onak, kurator wystawy. „Współczesna popkultura to jego dzieło, nawet jeśli o tym nie wie” – dodaje Onak.

Wystawa w Starym Browarze w Poznaniu. „Andy Warhol. A Kind of Retrospective”

Wystawa zajmie trzy kondygnacje i będzie prezentacją między innymi oryginalnych grafik, polaroidów z lat 70. i 80., filmów, szkiców, archiwalnych reklam, a także kilkadziesięciu okładek płyt winylowych i magazynów „Interview” autorstwa Andy'ego Warhola. Ekspozycja pozwoli też prześledzić doświadczenia Warhola jako dziecka imigrantów, jego chorobę, queerową tożsamość i wreszcie okres, w którym stał się jedną z centralnych postaci nowojorskiej bohemy i jednym z najbardziej wpływowych artystów naszych czasów.

Foto: The Andy Warhol Museum, Pittsburgh, PA, a museum of Carnegie Institute. All rights reserved

Sporą gratką dla fanów twórczości Warhola będą wczesne prace artysty, których nigdy wcześniej nie prezentowano w Polsce, w tym litografia z portretem Grety Garbo z 1954 roku. Innym, niezwykle ważnym elementem ekspozycji będą słynne wielkoformatowe instalacje wideo z serii „Screen Tests” z lat 60., pochodzące z zasobów Andy Warhol Museum w Pittsburghu.

Kolejne ciekawostki to między innymi tapeta „The Cow”, prace z wizerunkiem Mao i „The Souper Dress” – sukienka z nadrukiem etykiety zupy Campbell. Na wystawie nie zabraknie też ikonicznego wizerunku Marilyn Monroe, tym razem w nietypowych i rzadko prezentowanych pracach, takich jak grafika z ustami aktorki z 1964 roku czy animacja „You Are the One”, którą Warhol stworzył na komputerze Commodore Amiga. 

Wystawa w Starym Browarze potrwa do 28 lutego 2026 roku.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Polska wielkopolskie Poznań Styl Życia Sztuka

