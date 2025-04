W liczącym 100 instytucji na całym świecie muzeum Tate Modern w Londynie nadal zajmuje bardzo wysoką, piątą pozycję. W ubiegłym roku londyńską galerię odwiedziło ponad 4,6 miliona osób, co stanowi trzyprocentowy spadek w porównaniu z frekwencją z roku 2023.

Z ustaleń analityków wynika jednak, że statystyki z ostatnich pięciu lat wyglądają znacznie gorzej. W stosunku do roku 2019 spadek frekwencji w Tate Modern wyniósł aż 25 procent.

Zajmująca w rankingu The Art Newspaper 65. pozycję galeria Tate Britain w Londynie radzi sobie jeszcze gorzej: w 2024 roku odwiedziło ją ponad 1,2 miliona osób. Co prawda galeria zaliczyła wzrost frekwencji o 12 procent od 2023 roku, to jednak w porównaniu z rokiem 2019 liczba zwiedzających spadła o druzgocące 32 procent.

Z danych Alva wynika też, że na przestrzeni ostatnich pięciu lat frekwencja w galerii Tate St Ives spadła o 37 procent. Nic dziwnego, że instytucji zabrakło w zestawieniu The Art Newspaper.

Coraz mniej zwiedzających w brytyjskich muzeach

Tate Galleries nie są osamotnione w swoich problemach. National Gallery w Londynie odwiedziło w 2024 roku aż o 47 procent mniej zwiedzających w stosunku do stanu sprzed pandemii. Równo o 50 procent spadła natomiast frekwencja w Royal Academy. Z drastycznymi spadkami frekwencji mierzą się też między innymi Walker Art Gallery w Liverpoolu, Galeria Sztuki w Leeds i Galeria Sztuki Współczesnej in Glasgow.

Zdaniem szefa organizacji Alva, Bernarda Donoghue’a, problemy Tate Galleries wynikają specyficznie z odpływu zagranicznych turytów, zwłaszcza Chińczyków. Ich problemy finansowe, wynikające z trudnej sytuacji ekonomicznej ich kraju, zniechęcają ich do dalekich podróży.