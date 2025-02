Christie’s zamierza wystawić na aukcję prace, które wykonano w różnych technikach, między innymi dzieła cyfrowe, obrazy olejne i akrylowe, rzeźby i grafiki. Ich autorami są najbardziej znani twórcy sztuki cyfrowej, między innymi Refik Anadol, twórca Dataland, pierwszego muzeum sztuki AI z siedzibą w Los Angeles.

Brytyjski dom aukcyjny sprzedawał już prace, które powstały przy pomocy sztucznej inteligencji, jak dotąd jednak nie zorganizował aukcji, która będzie w całości poświęcona tego rodzaju dziełom. Aukcja „Augmented Intelligence” będzie pierwszym takim przedsięwzięciem.

Rozstrzał cenowy prac, które pójdą pod młotek, jest bardzo szeroki. Estymacje wynoszą od 100 do 1,7 miliona dolarów.

Czy sztuczna inteligencja psuje rynek sztuki?

„Te modele i firmy, które za nimi stoją, żerują na artystach, wykorzystując ich pracę bez pozwolenia i za darmo, aby stworzyć komercyjne produkty AI, które mają konkurować z ich twórczością” — czytamy w liście otwartym przeciwników aukcji Christie’s. „Wasze wsparcie dla tej technologii i ludzi, którzy jej używają, to wyróżnienie dla firm zajmujących się AI i dalsza zachęta do tego, by kontynuować kradzież ludzkiej twórczości na masową skalę” – protestują artyści.

„Wszyscy artyści reprezentowani w tej aukcji mają silne, multidyscyplinarne zaplecze i są obecni w czołowych muzeach” stwierdził rzecznik prasowy Christie’s w rozmowie z serwisem TechCrunch, w reakcji na list.

„Sztuczna inteligencja, którą wykorzystano przy tworzeniu prac, było ich udoskonalenie w kontrolowany sposób i w większości przypadków wprowadzane dane pochodziły z własnych zasobów artystów” — dodaje przedstawiciel domu aukcyjnego.