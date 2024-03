W historycznej posiadłości nad jeziorem Garda we Włoszech doszło do zuchwałej kradzieży. Złodzieje wynieśli pamiątki należące do wybitnego XX-wiecznego rzeźbiarza, Umberto Mastroianniego, który był wujem aktora Marcello Mastroianniego. Z wystawy poświęconej artyście ocalał tylko jeden przedmiot – informuje cytujący włoskie media serwis Artnet News.

Kradzież we włoskim muzeum

Museo d’Annunzio Segreto to nazwa funkcjonującego od 14 lat muzeum, którego siedzibą jest historyczna posiadłość Vittoriale degli Italiani nad jeziorem Garda na północy Włoch. Posiadłość należała do włoskiego poety, dramaturga, żołnierza i skrajnie prawicowego polityka Gabriele d’Annunzio, admiratorem jego twórczości i poglądów był Benito Mussolini.

W ramach stałej ekspozycji muzeum przechowuje pamiątki po d’Annunzio. Jedna z czasowych wystaw obejmowała kolekcję cennych pamiątek po wybitnym, żyjącym w latach 1910-1998 włoskim rzeźbiarzu Umberto Mastroiannim, a prywatnie – wuju innego słynnego Włocha, aktora Marcello Mastroianniego.

Wczesnym rankiem 6 marca 2024 roku, a więc zaledwie dwa dni przed zakończeniem wystawy, do posiadłości zakradli się złodzieje, którzy wynieśli kolekcję kosztowności należących niegdyś do rzeźbiarza, a także rzeźby jego autorstwa. Ich łączną wartość szacuje się na 1,2 miliona euro.