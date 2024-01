Obraz pod tytułem „Nauczycielka” (ang. „The Schoolmistress”) to zaginione dzieło Johna Opie, jednego z najwybitniejszych brytyjskich XVIII-wiecznych malarzy. Płótno, które skradziono pod koniec lat 60., odnalazło się dopiero po ponad półwieczu, w domu gangstera — informują amerykańskie media.

Obraz wrócił do właściciela po ponad 50 latach. FBI pomogło

„Nauczycielka” to tytuł pochodzącego z 1784 roku olejnego obrazu wybitnego brytyjskiego malarza i portrecisty Johna Opie. Jego prace na aukcjach w Christie’s czy Sotheby’s osiągają ceny idące w setki tysięcy dolarów, a w 2007 jeden z nich wylicytowano za prawie milion.

Opie specjalizował się w portretach brytyjskich arystokratów i koronowanych głów, a także w scenach historycznych. Malował również bardziej prozaiczne sceny, czego przykładem jest „Nauczycielka”. Nastrojowe płótno przedstawia kobietę i chłopca pochylonych nad książkami oraz przysłuchujących im się uczniów.

Aż do 7 lipca 1969 roku obraz znajdował się w rękach prywatnego właściciela, doktora Earla Leroya Wooda z New Jersey, który zakupił go prawie cztery dekady wcześniej. To właśnie tego dnia trzech włamywaczy, należących do gangu z New Jersey, wykradło cenny obraz.