Nowe zasady dla deweloperów we Francji: dzieło sztuki w każdym budynku

- To jest to, co czyni wojna. Ale wykroczyliśmy poza wojnę. To nie wojna. To jest terroryzm - mówił w czasie środowej audiencji generalnej papież Franciszek podkreślając, że czuje ból ofiar po obu stronach wojny Izraela z Hamasem. Środowiska żydowskie domagają się teraz wyjaśnień w sprawie tej wypowiedzi.