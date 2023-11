Czytaj więcej Sztuka W Egipcie wyrosła nowa piramida. Rusza nietypowa wystawa na pustyni Na płaskowyżu Giza w Egipcie, nieopodal słynnej piramidy Cheopsa, stanęło czternaście spektakularnych instalacji przygotowanych przez artystów z całego świata. Wystawę, będącą „połączeniem sztuki, historii i dziedzictwa”, zorganizowała prywatna egipska firma we współpracy z rządem i UNESCO.

Bezcenne rękopisy z Qumran trafią do bunkrów

Poza dziełami należącymi do Muzeum Sztuki w Tel Awiwie, zabezpieczone mają zostać także artefakty znajdujące się w Muzeum Izraela w Jerozolimie, gdzie na co dzień zobaczyć można potężne zbiory archeologii od najdawniejszych czasów do współczesnych. Wśród nich są między innymi Zwoje znad Morza Martwego, zwane także rękopisami z Qumran, które liczą 2 tysiące lat.

Pierwsze z nich odnaleźli w 1947 roku beduińscy pasterze w jaskini niedaleko miejscowości Qumran na północno-zachodnim wybrzeżu Morza Martwego. Nazwano je wówczas jednym z najważniejszych odkryć archeologicznych XX wieku. Dotychczas te bezcenne znaleziska trzymane były w klimatyzowanych pomieszczeniach muzeum w Jerozolimie i w obawie przed zniszczeniem tylko niewielka ich część dostępna była dla zwiedzających.

Kustosz muzeum Hagit Maoz poinformował, że pustych pozostanie co najmniej osiem gablot, w których do tej pory znajdowały się drogocenne zbiory. „Zdejmowanie wystawy to coś, czego zwykle się nie robi. Ufamy budynkowi i bezpieczeństwu naszych witryn. Ale to jest inna, wyjątkowa sytuacja, więc musimy odpowiednio działać” – podkreślił. "Te dzieła sztuki doświadczyły wojny, niektóre przetrwały II wojnę światową. Jesteśmy za nie odpowiedzialni i musimy ich chronić – dla potomności i historii" - podkreśliła dyrektorka muzeum Tania Coen-Uzzielli.

Z doniesień wynika, że Muzeum Izraela w Jerozolimie miało uchwalić także protokół wojenny i stworzyło listę rzeczy, które powinny znaleźć się w bunkrze. Jednocześnie podkreślono jednak, że nie wszystko uda się uratować, jeśli "wydarzy się najgorsze". „Musimy wybierać najwspanialsze i najbardziej delikatne artefakty” – stwierdziła Coen-Uzzielli, cytowana przez dziennik „New York Post”.