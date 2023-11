W Egipcie wyrosła nowa piramida. Rusza nietypowa wystawa na pustyni

KHALED DESOUKI / AFP

Lokalne Ministerstwo Turystyki i Starożytności niezwykle rzadko zezwala na tego typu przedsięwzięcia na terenie płaskowyżu. To jedyna ekspozycja sztuki współczesnej, która do tej pory odbywa się w tym miejscu. By mieć pewność, że organizacja wystawy nie zaszkodzi temu historycznemu miejscu, dzieła sztuki postawione zostały na 50-centymetrowej warstwie importowanego piasku, dzięki czemu nawet nie dotykają ziemi.

Wystawa „Forever Is Now" w Egipcie: Kolejna piramida stanęła na Płaskowyżu Giza

W wyjątkowym przedsięwzięciu wzięli udział artyści z całego świata. Na pustyni podziwiać można między innymi pracę „Lustrzana Brama”, autorstwa argentyńskiej artystki, Pilar Zety. Stworzyła ona wielki, wapienny portal ozdobiony złotymi i opalizującymi niebieskimi kamieniami, zwieńczony piramidalnym wierzchołkiem. Dzieło inspirowane jest starożytnym mistycyzmem Egiptu. Ścieżka szachownicy – alegoria dualności – prowadzi do lustrzanego jaja, symbolizującego potencjał wszystkich rzeczy i eksplorację własnej podświadomości. Przylegająca do instalacji wapienna piramida i kula tworzą zaś kontrast pomiędzy światami. Jak podkreśla artystka, wykorzystane przez nią materiały, to połączenie starożytności i nowoczesności.

KHALED DESOUKI / AFP

Materiały mają znacznie także w rzeźbie stworzonej przez holenderską artystkę Sabine Marcelis, która w swojej pracy wykorzystała szkło, tworząc z niego zegar słoneczny. „Egipt jest miejscem narodzin zarówno zegarów słonecznych, jak i szkła jako materiału, chciałam złożyć hołd tym niesamowitym wynalazkom” – wyjaśnia w rozmowie ze CNN Marcelis.

Jednym z najbardziej przyciągających wzrok dzieł prezentowanych w ramach tegorocznej wystawy „Forever is now” jest praca „Przezroczysta Piramida” Saudyjczyka Rasheda Al-Shasha. Instalacja ma wysokość sześciu metrów i zbudowana jest z wiklinowych skrzyń. To nawiązanie do starożytnego rzemiosła pochodzącego z Egiptu. W ten sposób artysta chciał oddać hołd historii piramid, oferując jednocześnie współczesną interpretację ich wpływu na procesy rozwojowe regionu.