Wskutek nocnego ataku na Odessę, w którym ucierpiały również bloki mieszkalne i zabytkowe kamienice, pięć osób zostało rannych. W chwili pisania tego artykułu Odeskie Muzeum Sztuki nie ogłosiło jak na razie żadnych oficjalnych informacji na temat skali zniszczeń.

Do sieci trafiło nagranie z wnętrz muzeum, w którym widać, że zniszczeniom uległy okna, ściany i sufity. Na nagraniu uchwycono jedynie kilkanaście obrazów, z których tylko część wydaje się być nienaruszona, niektóre dzieła pospadały ze ścian. Pracownicy instytucji i władze miasta są w trakcie szacowania strat.

Pałac Potockich w Odessie — siedziba Muzeum Sztuki

Pałac Potockich w Odessie zbudowano w 1928 roku według projektu wybitnego, pochodzącego z Sardynii architekta Francesco Boffo. Dzięki jego czystej, monumentalnej formie z sześciokolumnowym portykiem, zaokrąglonymi galeriami i bogato zdobionymi wnętrzami obiekt uważa się za perłę klasycyzmu. W podziemiach znajduje się unikatowa grota ze sztucznymi stalagmitami, stalaktytami i wodospadem.

Pierwszymi właścicielami pałacu był ród Potockich — to jedna z szeregu ukraińskich posiadłości tej magnackiej rodziny. Hrabina Olga Potocka, do której należał pałac, sprzedała go krótko po wyjściu za mąż za hrabiego Lwa Naryszkina w 1924 roku. W 1888 roku budynek przejęły władze Odessy, aby już 11 lat później otworzyć w nim muzeum.

6 listopada to data, w której Muzeum Sztuki w Odessie obchodzi 124-letnie swojego istnienia — instytucję założono w 1899 roku. W zasobach muzeum znajdują się XVI-wieczne ikony, a także wiele ważnych dzieł ukraińskiego malarstwa klasycystycznego i romantycznego. Można było tu oglądać obrazy takich artystów jak Iwana Ajwazowskiego, Ilji Riepina, czy Wassily’ego Kandinsky’ego.

Gmach Muzeum Sztuki w Odessie uległ już raz poważnym zniszczeniom — podczas rosyjskiego ataku z lipca tego roku. Oprócz niego ucierpiały wówczas trzy inne instytucje: Muzeum Archeologiczne, Muzeum Literatury oraz znajdujące się terenie odeskiego portu Muzeum Morskie.