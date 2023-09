Spektakularne widowisko w Warszawie. Rusza kolejna odsłona projektu BMW Art Club

Do Warszawy powraca projekt BMW Art Club. Niezwykła sztuka ponownie zawita do Teatru Wielkiego – Opery Narodowej. Tym razem jednak przybędzie pod postacią immersyjnego widowiska wirtualnego. Co zobaczymy tej jesieni w ramach BMW Art Club. Przyszłość jest sztuką?