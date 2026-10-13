Przemysław Klima – szef kuchni, restaurator i jedyny w Polsce zdobywca dwóch gwiazdek w przewodniku Michelin, powiększa swoje krakowskie gastronomiczne imperium. Na terenie inwestycji Młynów Mogilska w północno-wschodniej części Krakowa otwiera się Kiosk – połączenie rzemieślniczej piekarni i cukierni.

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Kiosk w Krakowie – nowy lokal Przemysława Klimy. To zdobywca dwóch gwiazdek Michelin

Przemysław Klima to jeden z najbardziej cenionych szefów kuchni w Polsce. W 2020 r. „Bottiglieria 1881”, jego bodaj najbardziej znana restauracja, zdobyła gwiazdkę Michelin, do której trzy lata później dołączyła druga gwiazdka. Działająca przy ul. Bocheńskiej „Bottiglieria 1881” to jak dotąd jedyna restauracja w Polsce posiadająca dwie gwiazdki Michelin.

Zdobywca wielu prestiżowych wyróżnień, autor książek kulinarnych i juror polskiej edycji programu „MasterChef” prowadzi w Krakowie dwie restauracje. Oprócz „Bottiglierii 1881” Klima jest też właścicielem otwartego w 2024 r. bistro Bufet przy ul. Dajwór, które w przewodniku Michelin wyróżniono odznaczeniem Bib Gourmand.

Do tych dwóch lokali dołącza Kiosk – połączenie piekarni i cukierni, w której będzie można w biegu kupić pieczywo i kawę na wynos, zjeść śniadanie na miejscu, a także zrelaksować się przy koktajlu. Otwierając lokal, którego najważniejszym produktem będzie różnego rodzaju pieczywo, Przemysław Klima spełnia swoje wieloletnie marzenie, a także wpisuje się w ogólnopolski trend na dopracowane, rzemieślnicze piekarnictwo.

Dziś trudno o ambitną restaurację czy bistro w naszym kraju, w których menu wśród przystawek nie znajdowałby się co najmniej jeden rodzaj rzemieślniczego chleba. Lokale szczycą się tym, że ich chleby pochodzą od lokalnych, zaprzyjaźnionych piekarni, a czasem nawet samodzielnie produkują pieczywo.

Przemysław Klima: Szef kuchni, który chciał zostać cukiernikiem

Sercem oferty Kiosku są świeże wypieki oraz wyroby cukiernicze. Na miejscu można też napić się kawy i herbaty. Lokal ma być otwarty od rana do późnego popołudnia, więc nie będzie rywalizował o gości z restauracjami.

Przemysław Klima, który bardzo lubi słodycze, dlatego przyznaje, że możliwość oferowania słodkości w Kiosku stanowi realizację jego marzenia. Na początku swojej kariery chciał zostać cukiernikiem, Kiosk to w pewnym sensie realizacja tego planu.

Wszystkie wypieki – zarówno słodkie, jak i wytrawne – są wypiekane na miejscu i wyłącznie z mąki ekologicznej. Do wyboru będzie kilka rodzajów chleba, w tym weka krakowska i bagietki, nie zabraknie pieczywa na zakwasie. W ofercie Kiosku znajdzie się też chleb, który z pewnością dobrze znają goście „Bottiglierii 1881”. Autorskie pieczywo restauracja serwuje od 13 lat.