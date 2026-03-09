René Redzepi był bohaterem wielu programów telewizyjnych, między innymi „Noma: sztorm doskonały” czy „Omnivore”.
To, że praca w gastronomii jest zajęciem stresującym, nie trzeba nikogo przekonywać. Szybkie tempo, brak miejsca na błędy, dążenie do perfekcji i powtarzalności – to wszystko stwarza trudne warunki do pracy. Czym innym jednak są zachowania, których miał dopuścić się René Redzepi, twórca restauracji Noma w Kopenhadze, od lat uznawanej za jedną z najlepszych i najciekawszych na świecie.
Dla wielu René Redzepi jest synonimem współczesnego fine diningu. Założyciel kultowej kopenhaskiej restauracji Noma zapoczątkował rewolucję w gastronomii, która rozlała się na całą Europę – i świat. W restauracji Redzepiego kulinarne umiejętności szlifowali kucharze z całego świata, także – z Polski.
Sukces, jaki stał się udziałem Nomy, uczynił Redzepiego megagwiazdą na światowej scenie gastronomicznej. Duński szef kuchni ma na koncie książki i występy w popularnych kulinarnych programach telewizyjnych. Za swoje zasługi otrzymał z rąk duńskiej królowej tytuł szlachecki.
O tym, że twórca Nomy bywał opresyjny, było wiadomo od dawna. Redzepi kilkukrotnie wyznał, że nie zawsze dobrze traktował pracowników i praktykantów w swojej restauracji. Mówił o tym, że zachowywał się jak tyran, krzyczał na podwładnych i dopiero terapia pozwoliła mu dotrzeć do przyczyn jego toksycznego zachowania.
Zapewniał jednak, że nigdy nikogo nie uderzył – a jedynie co najwyżej „popchnął”. Tymczasem kilkudziesięciu byłych pracowników i praktykantów kopenhaskiej restauracji zupełnie inaczej pamięta swoje doświadczenia z pracy u Redzepiego, co opisał „The New York Times” w tekście zatytułowanym „Bicie, wyzwiska, wrzaski: zachowania szefa kuchni rzucają cień na Nomę, najwyżej ocenianą restaurację na świecie”.
Wszystko zaczęło się od Jasona Ignacio White’a, byłego szefa „laboratorium fermentacji” w Nomie. Od kilku tygodni White publikuje na swoim profilu na Instagramie posty, w których oddaje głos innym osobom, które przewinęły się przez restaurację René Redzepiego.
Z relacji byłych pracowników i praktykantów Nomy wynika, że na porządku dziennym była nie tylko przemoc psychiczna, ale również bicie i wymierzanie upokarzających kar. Ujawniając te informacje, White zamierza rozpocząć otwartą dyskusję na temat problemu toksycznych relacji w branży gastronomicznej.
Publikacje odbiły się szerokim echem w branży gastronomicznej i w mediach. Własne śledztwo w tej sprawie przeprowadził „The New York Times”, dziennikarze tego tytułu rozmawiali z kilkudziesięcioma byłymi pracownikami Nomy, którzy potwierdzili przypadki przemocy fizycznej w restauracji. Okazało się też, że Redzepi groził pracownikom, że jeżeli nie będą mu posłuszni, to użyje swoich wpływów, aby mieli problem ze znalezieniem zatrudnienia w gastronomii, a nawet że członkowie ich rodzin stracą pracę lub będą deportowani.
„Pójście do pracy przypominało pójście na wojnę” – mówi „NYT” Alessia, która pracowała w Nomie i była świadkiem bicia podwładnych przez Redzepiego. „Trzeba było się zmuszać, być silnym, nie okazywać strachu”. W oparciu o rozmowy z byłymi pracownikami Nomy, dziennikarze „New York Timesa” piszą o biciu podwładnych w twarz czy uderzaniu ich akcesoriami kuchennymi. Ben, jeden z bohaterów tekstu „NYT”, australijski kucharz, wspomina, że w Nomie zwyczajem było karanie wszystkich pracowników za błąd jednej osoby. „Ustawiał nas w linii i po kolei uderzał pięścią w klatkę piersiową, wykrzykując przy tym przekleństwa”. Łącznie ok. 30 rozmówców amerykańskiego dziennika przyznało, że bicie podwładnych przez Redzepiego było w Nomie na porządku dziennym. „René wychował pokolenie oprawców i oni też nas prześladowali” – mówi „NYT” Mehmet Cekirge, który stażował w Nomie w 2018 r.
W odpowiedzi na artykuł René Redzepi wystosował oświadczenie. „Chociaż nie rozpoznaję wszystkich szczegółów w tych historiach, widzę jednak, że odzwierciedlają one moje dawne zachowanie na tyle, aby zrozumieć jego szkodliwość dla osób, z którymi współpracowałem. Wszystkich, których pod moim kierownictwem skrzywdziłem z powodu mojej złej oceny sytuacji lub gniewu, bardzo przepraszam – podjąłem pracę nad sobą, aby to zmienić” – napisał Redzepi. „Kiedy zacząłem pracę w gastronomii, trafiłem do restauracji, w których wrzaski, poniżanie i strach były typowe. Pamiętam, że jako młody kucharz pomyślałem sobie, że jeśli będę miał własną restaurację, nigdy nie będę takim szefem. Ale kiedy otworzyliśmy Nomę i napięcie zaczęło rosnąć, okazało się, że zmieniam się w szefa kuchni, jakim nigdy nie chciałem się stać”.
„Dekadę temu zacząłem mówić otwarcie o moim zachowaniu w kuchni – o wybuchach, gniewie, a czasami także przemocy fizycznej, gdy krzyczałem i popychałem ludzi, robiłem rzeczy, które są nieakceptowalne. Nie umiałem radzić sobie z presją, małe błędy wydawały mi się wielkimi problemami i reagowałem w sposób, którego dzisiaj bardzo żałuję. Wiedziałem, że muszę się zmienić i chciałem się zmienić. W ostatniej dekadzie podjąłem terapię, analizowałem swoje zachowanie, a także zrezygnowałem z prowadzenia kuchni na co dzień. Znalazłem sposoby na to, jak radzić sobie z gniewem” – napisał Redzepi w oświadczeniu.
