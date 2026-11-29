Mają kilkanaście lat doświadczenia w branży. Zbudowali markę, projekty Noke Architects są popularne, często komentowane, zwracają uwagę i – co ważne – łączy je spójna koncepcja. Na szczęście intensywna praca nie zniszczyła ich przyjaźni.

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Erasmus i „komuna artystyczna” architektów

Architekci Karol Pasternak i Piotr Maciaszek,, są twórcami pracowni Noke Architects. Początki ich współpracy minęły pod znakiem zderzenia ideałów młodości z twardymi realiami pracy architekta. Poznali się na pierwszym roku studiów na Politechnice Warszawskiej, w studenckiej grupie projektowej. W międzyczasie wyjechali na wymiany studenckie – Piotr do Portugalii, a Karol do Grecji. – Ci, którzy pojechali na Erasmusa, trzymali się po powrocie razem, bo mieli po tym doświadczeniu inne spojrzenie na rzeczywistość – wspomina Karol. Potem przyszła pora na wspólne wyjazdy na warsztaty pod egidą European Architecture Students Assembly, które – jak wspominają – stworzyły fundamenty ich podejścia do projektowania. Dzięki warsztatom nie rzucili studiów, które na wielu poziomach nie spełniały ich oczekiwań. – EASA pokazała, że to może wyglądać inaczej – mówi Karol.

Potem przyszła pora na wspólne wyjazdy na warsztaty pod egidą European Architecture Students Assembly, które – jak wspominają – stworzyły fundamenty ich podejścia do projektowania. Dzięki warsztatom nie rzucili studiów, które na wielu poziomach nie spełniały ich oczekiwań. – EASA pokazała, że to może wyglądać inaczej – mówi Karol.

Wnętrza hotelu Glar w Wisełce na terenie Wolińskiego Parku Narodowego. To projekt pracowni Noke Architects. Foto: Piotr Maciaszek

Po studiach Karol i Piotr przez trzy lata pracowali w jednej z warszawskich pracowni architektonicznych. Po zakończeniu tej współpracy, dosłownie z dnia na dzień, założyli z kilkorgiem znajomych własne biuro, które lubią nazywać komuną artystyczną. – Wszyscy chcieliśmy być równi, bez hierarchii – wspomina Karol. To był kolejny poligon doświadczalny. Zespół miał wtedy silne poczucie misji, którego jednak nie wszystkim udało się utrzymać. Doszła do tego ciągła praca pod presją czasu – młodzi architekci brali udział w jednym konkursie za drugim. Z projektu na projekt ośmioosobowa grupa stopniała, aż na placu boju pozostali tylko Piotr i Karol.

W 2011 roku nazwali swoją pracownię Noke.

Nie jesteśmy menedżerami

Między Karolem a Piotrem nie ma ostrego podziału obowiązków. Obydwaj biorą udział w całym procesie wymyślania projektów i kontaktują się z klientami. Testy osobowości i rozmowy z psychologiem pokazały, że obydwaj są typami liderów, którzy jednak nie chcą zarządzać, ale przede wszystkim – projektować.

Za swój osobisty sukces uważają to, że w odróżnieniu od wielu architektów, którzy samodzielnie prowadzą swoje pracownie, nie są skazani na zajmowanie się sprawami związanymi z zarządzaniem biurem, social mediami, finansami, o HR czy kwestiami prawnymi – mają od tego specjalistów. – Nadal jesteśmy projektantami, którzy robią to, co lubią.

Warszawski Tygrys – restaruracja projektu Noke Architects na warszawskim placu MDM, w sercu socrealistycznej części Warszawy. Foto: Piotr Maciaszek

– Nie jesteśmy menedżerami. Delegujemy inne zadania na ludzi, którzy lepiej się na nich znają – mówi Piotr. Testy osobowości ujawniły wiele podobieństw w charakterach obydwu architektów, co, jak podkreślają, pozwala im rozumieć się bez słów.

Jest też jedna ważna różnica. – Karol jest bardziej entuzjastyczny, od razu jest gotowy realizować projekt. Wtedy ja mówię: chwila, a może się nad tym zastanówmy? – opowiada Piotr.

Noke Architects: Schować ego do kieszeni

Dlaczego Noke? Karol i Piotr nie chcieli zakładać pracowni pod własnym nazwiskiem – nadal woleli działać w duchu kolektywizmu. – Wyrośliśmy z ery „starchitektów” i modelu, który wkładali nam do głowy nasi mentorzy i szefowie – mówi Karol. – Chcieliśmy iść pod prąd. Nie zgadzaliśmy się z „nazwiskowaniem”. To właśnie dlatego pracownia otrzymała nazwę Noke, a nie nazwiska swoich założycieli.

Kolejny przykład wcielenia w życie filozofii Karola i Piotr to podcast „Nokelina On Air”, który stworzyli wspólnie z architektami z poznańskiego studia Mode:lina. Rozmawiają w nim na temat realiów branży designu, która – mówiąc najoględniej – nie jest łatwa. Trzeci przykład to marka produktów wyposażenia wnętrz Ludism. Piotr i Karol założyli ją z artystką Olą Niepsuj, choć, jak podkreślają, rozwija ją większy zespół.

Produkty marki Ludism. Foto: Materiały prasowe

Projektanci schowali ego do kieszeni także w kwestii reklamowania swojej marki. Zakładali biuro w czasach, kiedy Instagram dopiero raczkował, a w branży architektonicznej królowały rekomendacje „z ust do ust”. Reklamowanie się w sposób inny niż poprzez „marketing szeptany” albo na łamach jakiegoś prestiżowego branżowego czasopisma uważano za plamę na godności zawodu architekta. – Myślano, że chwalenie się projektami w internecie to obciach i jest poniżej naszej godności. To tak, jakby miał reklamować się artysta najwyższej klasy – wspomina Piotr. Nowe realia wymusiły na nich zmianę tego podejścia.

Jesteśmy przyjaciółmi

Karol i Piotr opowiadają, że rozmawiając z architektami prowadzącymi inne biura, czasem słyszą o konfliktach na tle różnic osobowościowych lub rozmaitych kwestii finansowych. – Otwieramy wtedy szeroko oczy i dziwimy się, jak można w takiej sytuacji prowadzić z kimś biznes. Mamy wielkie szczęście, być może ze względu na podobne typy osobowości i to, że podzielamy te same wartości. My nigdy się nie pokłóciliśmy – zauważa Karol. – Jesteśmy też przyjaciółmi – dodaje Piotr. – Spędzamy razem wakacje, lubimy podróżować w podobne miejsca, spotykamy się po pracy.

Va Bene Giardino – projekt dla warszawskiego baru Va Bene Cicchetti, który zdobył prestiżową nagrodę Restaurant & Bar Design Awards. Foto: Piotr Maciaszek

Mimo to trudnych momentów nie brakuje nawet po 14 latach udanej współpracy i przyjaźni. – Oczywiście czasem któryś z nas próbuje przeciągnąć coś na swoją stronę, ale takie zaburzenia rytmu, takie kreatywne powkurzanie się uznajemy za element procesu tworzenia – mówi Piotr. – Grunt to mieć otwartą głowę, umiejętność słuchania i cierpliwość. Myślę, że to też kwestia pewności siebie i poczucia własnej wartości, która pozwala nam przyjmować krytykę. Nie mamy wybujałych ego. Krytyka to dla nas element rozwoju i ma dobry wpływ na proces projektowy – dzięki niej każdy z nas może wnieść od siebie coś nowego.

Tekst pierwotnie ukazał się w papierowym wydaniu magazynu „Sukces”.