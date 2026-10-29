W 1992 roku Evelyn H. Lauder współtworzyła różową wstążkę, która stała się symbolem walki z rakiem piersi. Od tego czasu kampania rozwinęła się w największy program społeczny Estée Lauder Companies. Firma wraz ze swoją fundacją charytatywną przekazała już na całym świecie ponad 156 mln dolarów na badania, edukację i dostęp do opieki medycznej.

Rak piersi pozostaje najczęściej diagnozowanym nowotworem u kobiet na świecie. Dlatego tak ważne są inwestycje w naukę, profilaktykę i edukację, a także przełamywanie barier w rozmowie o zdrowiu i zachęcanie kobiet do regularnych badań.

Troska o zdrowie piersi powinna być naturalnym elementem dbania o siebie. Znajomość własnego ciała, regularne badania i świadome decyzje dotyczące zdrowia mogą mieć znaczenie przez całe życie.

Globalna inicjatywa ma także lokalny wymiar. W Polsce darowizny Estée Lauder Companies pozwalają Fundacji „Piękniejsze Życie” docierać do kolejnych placówek, organizować więcej warsztatów i inicjować projekty profilaktyczne. Z kolei Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych przy Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie wykorzystuje otrzymane środki m.in. na badania nad profilaktyką raka piersi, identyfikację markerów ryzyka i obserwację kobiet po leczeniu.

Tegoroczne hasło „Pięknie Zjednoczeni, w walce by pokonać raka piersi” podkreśla siłę współpracy. DOUGLAS i Sephora wspierają zbiórkę darowizn, a Polskie Linie Lotnicze LOT, Medicover i Raffles Europejski Warsaw angażują się w edukację i przypominają o badaniach. Lava e Sal i LeBrand włączają się w kampanię, angażując swoje społeczności.

Partnerzy działają na różne sposoby, ale cel jest wspólny: zwiększać świadomość, zachęcać do badań i realnie wspierać kobiety. Bo za różową wstążką powinno zawsze stać coś więcej – konkretne działanie.

Materiał Promocyjny