Igor Mitoraj to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystów współczesnych. Rzeźbiarz szczególnie upodobał sobie toskańską miejscowość Pietrasanta, w której przez wiele lat mieszkał i pracował, tam też siedzibę ma fundacja jego imienia. W czerwcu w zrewitalizowanej modernistycznej hali targowej otworzy się długo oczekiwane muzeum Igora Mitoraja.

Reklama Reklama

Muzeum Igora Mitoraja we Włoszech

Igor Mitoraj (1944–2014) to jeden z najbardziej interesujących twórców polskiej sztuki XX i początków XXI wieku. Jego monumentalne rzeźby, łączące nawiązania do sztuki antyku i renesansu ze współczesną refleksją na temat kondycji człowieka, zyskały uznanie na całym świecie.

Ulubionym tematem Mitoraja było ludzkie ciało i jego kruchość. Pozornie zniszczone lub niedokończone rzeźby można znaleźć w przestrzeniach miast i galeriach sztuki w Polsce (w Warszawie, Krakowie) i za granicą (m.in. w Rzymie, Mediolanie, Nowym Jorku i Tokio).

Choć Mitoraj był Polakiem i mogłoby się wydawać, że poświęcone mu muzeum powinno powstać w naszym kraju, to taka instytucja – pierwsza na świecie, która będzie w całości poświęcona życiu i twórczości słynnego rzeźbiarza – niebawem otworzy się w niewielkiej miejscowości Pietrasanta w Toskanii, niecałe 40 km na północ od Pizy. Oficjalne otwarcie muzeum Igora Mitoraja nastąpi 6 czerwca br.

Foto: Sylwia Wysocka PAP

Projekt, który z różnych względów od wielu lat czekał na swoją realizację, to efekt współpracy między włoskim ministerstwem kultury, władzami Pietrasanty a spadkobiercami Mitoraja. Na czele muzeum stoi Frank Boehm, dyrektor fundacji imienia artysty, zmarłego w 2014 r.

W przestrzeniach nowego muzeum znajdą się przede wszystkim prace samego Mitoraja jako stała ekspozycja, nie zabraknie też wystaw czasowych. Budynek będzie również pełnił funkcję centrum badań artystycznych i przestrzeni dialogu między twórcami z całego świata, reprezentującymi różne dziedziny sztuki.

Muzeum Igora Mitoraja. Dawna hala targowa w nowej roli

Igor Mitoraj przyjechał do Toskanii pod koniec lat 70. Pietrasnata spodobała mu się tak bardzo, że wkrótce przeniósł tu swoją pracownię. Dzięki obecności słynnego artysty miasteczko zyskało międzynarodowy rozgłos i stało się swoistą galerią rzeźb Mitoraja na świeżym powietrzu, chętnie odwiedzaną przez miłośników twórczości rzeźbiarza. W 2001 r. Mitoraj został honorowym obywatelem Pietrasanty.

Muzeum Igora Mitoraja będzie się mieściło w dawnym mercato, czyli hali targowej – tradycyjnym punkcie handlu i spotkań lokalnych mieszkańców. Wiele takich miejsc wciąż funkcjonuje w całych Włoszech. Ten konkretny obiekt, projektu architekta Tito Salvatoriego, wybudowano w latach 60. ubiegłego wieku.

Z biegiem lat, kiedy w Pietrasancie zaczęły pojawiać się supermarkety, hala podupadła. Mieszkańcy miasteczka nadal jednak mieli sentyment do budynku i długo szukano pomysłu na jego ponowne zagospodarowanie.

Dzięki finansowaniu ze strony Fundacji Igora Mitoraja z siedzibą w Pietrasancie, a także środkom publicznym, pojawiła się możliwość przekształcenia mercato na muzeum poświęcone artyście. Za projekt rewitalizacji obiektu odpowiadają architekci z pracowni Open Building Research z Mediolanu.

Zmodernizowano zarówno budynek, jak i otaczający go teren, który również uległ dewastacji. Architekci zachowali oryginalną konstrukcję hali z ogromnymi przeszkleniami i charakterystycznym zadaszeniem. W środku znajduje się foyer i trzy nawy mieszczące przestrzenie wystawiennicze, które można dowolnie przekształcić w salę konferencyjną. Pietrasanta zyskała też nowy plac miejski wokół muzeum.