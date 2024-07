Jak przetrwać upały? Innowacyjna tkanina, która chłodzi, może być przełomem

Przy tworzeniu tkaniny wykorzystano zjawisko chłodzenia radiacyjnego, które polega na emitowaniu energii cieplnej przez obiekty do otoczenia. Tkaniny działające na tej zasadzie już istnieją, chronią one jednak tylko przed temperaturą pochodzącą bezpośrednio ze słońca, co sprawdza się na otwartym terenie – ale nie w mieście.

Temperaturę w miastach podnoszą bowiem również rozgrzane budynki i chodniki. Problem polega na tym, że fale promieniującego z nich żaru mają inne długości niż ten pochodzący ze słońca. Tkanina chłodząca, która sprawdzi się w miastach, musi zatem poradzić sobie z dwoma rodzajami promieniowania cieplnego – i taką właśnie cechę ma materiał, który stworzyli naukowcy z Uniwersytetu w Chicago.

Ultracienki „materiał przyszłości” chłodzi lepiej niż jedwab

Nowa tkanina selektywnie blokuje promieniowanie ze słońca oraz promienie podczerwone, które emitują znajdujące się w pobliżu obiekty.

Zewnętrzna warstwę materiału utkano z polimetylopentenu (PMP) – plastiku, którego powszechnie używa się do produkcji opakowań. Nie absorbuje on ani nie odbija większości promieniowania, natomiast emituje promienie podczerwone o wąskim zakresie.

Drugą, środkową warstwę tworzą nanowłókna ze srebra, które jak lustro odbijają promieniowanie podczerwone. Trzecią, wewnętrzną warstwą może być standardowa, przyjemna w dotyku tkanina – na przykład bawełna lub wełna.

Na podstawie testów w przestrzeni miejskiej naukowcy ustalili, że ich materiał zapewnia temperaturę o 2,3 stopnia Celsjusza niższą niż tkaniny, które stosuje się w odzieży outdoorowej. W przypadku jedwabiu różnica ta wynosi aż 8,9 stopnia, zaś bawełny – 1,8 stopnia Celsjusza.