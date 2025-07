Dwór Podstolice-House of Rosenthal Foto: Mat. Partnera

Stylowe przestrzenie położonego ok. 40 km od Poznania Dworu tworzą idealne tło dla kolekcji porcelany Rosenthal, które w postaci serwisów nie tylko zdobią stół, ale opowiadają też niezwykłe historie związane z przedmiotami powstałymi na przestrzeni lat dla tej wytwórni oraz ich projektantami. Tu każdy element – od misternie zdobionej filiżanki po miękki aksamit fotela – zachęca, by usiąść, zwolnić i z dala od zgiełku miasta smakować chwile. Dwór Podstolice-House of Rosenthal to nie tylko przestrzeń – to filozofia w której estetyka i uważność idą w parze. To także przestrzeń, w której goście mogą obcować z unikatowymi obiektami tworzonymi we współpracy z osobistościami takimi jak m.in. Donatella Versace czy Andy Warhol oraz klasyczną porcelaną.

Rosenthal, Celebrity Plate, proj. Donatella_Versace Foto: Mat. Partnera

Klasyczne serwisy porcelanowe – ponadczasowa elegancja Rosenthal „Maria” i „TAC”

W świecie porcelany są wzory, które mimo upływu kolejnych dekad nie wychodzą z mody, ciesząc kolejne pokolenia. Sekret ich urody tkwi w harmonijnie opracowanych proporcjach, doskonałości szlachetnego materiału jakim jest porcelana i ponadczasowy minimalizm, który opiera się zmianom trendów. Właśnie do tej kategorii należą dwie kultowe kolekcje marki Rosenthal – romantyczna „Maria” oraz nowoczesny „TAC”. Choć tak różne w stylistyce, obie łączy fakt, że od dziesięcioleci wyznaczają standard klasyki w najlepszym, europejskim wydaniu.

Historia zamknięta w porcelanie – Rosenthal „Maria”

Legendarna „Maria” to jeden z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych serwisów. Kolekcja stworzona w 1916 roku przez samego Philipa Rosenthala – założyciela wytwórni, mimo swoich ponad 100 lat nieustannie cieszy miłośników elegancji na stole. Serwis „Maria”, który nazwę zawdzięcza imieniu ukochanej żony Philipa Rosenthala, stał się nie tylko częścią historii wzornictwa, ale także przykładem ponadczasowej linii. Charakterystyczne formy serwisu oparte na ośmiokątnym kształcie talerzy czy półmisków łączą się z delikatnym reliefem zdobiącym brzegi poszczególnych elementów. „Maria” powstająca od lat w niezmienionej formie nieustannie zaskakuje nowymi odsłonami. Na przestrzeni dekad odmieniło ją ponad 200 różnych dekoracji, a najnowsza urzeka delikatnymi pastelowymi wariantami w odcieniach „Mint”, „Sand” i „Blue”!

Rosenthal, Maria Blue - En Vogue Foto: Mat. Partnera

Modernistyczna perfekcja – Rosenthal „TAC”

Podczas gdy „Maria” stanowi jeden z przykładów klasyki w zakresie kultury stołu, kolekcja „TAC” to prawdziwy ukłon w stronę modernizmu i architektonicznej dyscypliny. Powstała w latach 60. XX wieku jako dzieło geniusza designu – Waltera Gropiusa, który był założycielem szkoły Bauhaus. Gropius, projektując porcelanę dla Rosenthala, przeniósł na grunt sztuki użytkowej idee, które leżały u podstaw nowoczesnej architektury – postawił na prostotę, funkcjonalność i geometrię. Dzięki temu serwis „TAC” jest minimalistyczny, ale nie surowy. Jego siła tkwi w czystości form, które wywiedzione są od podstawowych brył geometrycznych. Całość urzeka nie tylko wyglądem, ale także ergonomią i funkcjonalnością. Brak ornamentyki, tak ściśle powiązany z bauhausowskimi ideami, nie oznacza w tym przypadku nudy – przeciwnie, każdy element serwisu „TAC” przyciąga uwagę swoją elegancką prostotą.

Rosenthal, TAC, proj. Walter Gropius Foto: Mat. Partnera

„Maria” i „TAC” to nie tylko serwisy-ikony, ale też kolekcje niezwykle funkcjonalne, na bazie których zbudować można kompletną aranżację stołu. Nowoczesne technologie pozwoliły marce Rosenthal na stworzenie porcelany o wysokiej trwałości, odpornej na zarysowania, odpowiedniej do codziennego użytkowania – także w zmywarce i kuchence mikrofalowej, czyniąc ją nieodłącznym towarzyszem wspaniałych spotkań przy stole.

Dwie estetyki – jedno dziedzictwo

„Maria” i „TAC” reprezentują różne stylistyki – romantyczną klasykę i funkcjonalny minimalizm, ale łączy je jakość, tradycja i perfekcyjne wykonanie. To właśnie dzięki takim kolekcjom marka Rosenthal stała się synonimem luksusowej porcelany, cenionej zarówno przez koneserów sztuki, jak i przez osoby poszukujące piękna w codziennym życiu. Warto podkreślić, że w letnich miesiącach „Maria” i „TAC” są dostępne w atrakcyjnej ofercie Letnia Promocja, w ramach której kupując elementy serwisu za 2500 pln jako BONUS można wybrać dodatkowo produkty o wartości 1000 pln!

Rosenthal, serwis Maria Foto: Mat. Partnera

To doskonała okazja, by rozpocząć przygodę z klasyczną porcelaną Rosenthal, uzupełnić własną kolekcją lub zadbać o wyjątkowy prezent np. z okazji ślubu czy jubileuszu. Nieprzypadkowo bowiem „Maria” i „TAC” często stają się częścią rodzinnej historii, świadkiem świąt, uroczystości i codziennych spotkań przy stole. Ich obecność w domu to nie tylko wybór estetyczny, ale też emocjonalny – symbol więzi, tradycji i dbałości o piękno.

Porcelana – sztuka i codzienność

W dziedzinie porcelany o marce Rosenthal nie trzeba przypominać miłośnikom „białego złota”, którzy cenią ją za ponad 140 lat poszukiwań łączących rzemiosło z artyzmem. Współpraca z wybitnymi projektantami, architektami i artystami sprawia, że każda kolekcja tej maki to coś więcej niż porcelana – to przedmiot z duszą. Uwagę entuzjastów porcelany zwraca też od niedawna now miejsce na designerskiej mapie Warszawy, jakim jest Lladró Boutique działający przy ul. Pięknej 20 (KNF), gdzie dostępne są kolekcje hiszpańskiej marki Lladró. Przez siedem dekad funkcjonowania, wykształciła ona własny język rozpoznawalny na całym świecie. Choć wśród europejskich wytwórni istnieją inne o dłuższej tradycji, jednak to właśnie ta stosunkowo młoda firma zwraca uwagę charakterystycznym DNA, które sprawia, że miłośnicy porcelany z zaciekawieniem śledzą kierunek jej rozwoju.

Lladró, Byk z serii Origami Foto: Mat. Partnera

Gdy porcelana staje się sztuką

Wszystko zaczęło się w Almàssera niedaleko Walencji. W 1953 roku trzej bracia: Juan, José i Vicente Lladró zaczęli wytwarzać pierwsze wazony i figury inspirowane urodą obiektów powstających w najznamienitszych europejskich manufakturach, jak Meissen, Sèvres czy Capodimonte. Już w tamtym czasie wyroby odznaczały się obecnym też dziś precyzyjnym modelowaniem detali i opracowaniem faktur. Kolejne lata to dla braci Lladró czas konsekwentnego podążania wytyczoną drogą i rozwijania marki. Wykorzystując tradycyjny materiał, jakim jest porcelana proponowali oni obiekty wykraczające poza oczywisty dla tego tworzywa obszar kultury stołu. Przedmioty określane przez smukłe linie, o złożonych detalach, niejednokrotnie sprawiających wrażenie ruchu przeczącego prawom fizyki szybko znalazły swoich entuzjastów.

Bogactwo stylistyk

Tematyka prac sygnowanych przez Lladró jest szeroka. Liczne serie – w tym także limitowane – odnoszą się do tradycji wytwarzania przedmiotów z porcelany, czego przykładem są figury inspirowane światem emocji czy przyrody. Nie brak też linii nawiązujących wprost do bogatego uniwersum wierzeń z różnych regionów świata oraz kultur, z mocnym akcentem na rodzimą - hiszpańską („Don Kichot” stanowi część stałej kolekcji Emitażu). Jedną z wartości marki od samego początku jest dialog ze współczesnymi trendami, czego przykład stanowią m.in. bestsellerowe figury z serii „Origami” czy tworzone we współpracy z Jaime Hayonem i artystami z całego świata postaci „Guest”.

Rodem z Walencji

Mimo różnic stylistycznych, propozycje Lladró łączy fakt, że wykonywane są one w hiszpańskiej Walencji - w jedynej fabryce marki na świecie. Każdy obiekt jest z tego względu wyjątkowy, a efekt końcowy jest dziełem zespołu ekspertów i rzemieślników. To oni dbają o to, by wizja projektanta jak najwierniej została „przetłumaczona” przy użyciu podstawowych składników masy porcelanowej i ręcznej pracy na przedmiot artystyczny. Naturalne surowce (kaolin, skaleń i kwarc) pochodzą głównie z Hiszpanii, co oznacza, że marka może poszczycić się zrównoważonym podejściem do procesu produkcji. Lladró proponuje swoje wyroby w ponad 120 krajach, w ponad 1200 punktów sprzedaży, w tym także w warszawskim salonie przy ul. Pięknej 20. W przestrzeniach budynku będącego siedzibą KNF (HRA Architekci) dostępne są przedmioty reprezentujące różnorodność stylistyczną marki: począwszy od klasycznych figur odwołujących się do świata emocji i ludzkich uczuć, przez nawiązujące do tradycji serie limitowane, przez nowoczesne porcelanowe rzeźby, na designerskich obiektach i oświetleniu kończąc. Salon flagowy, ulokowany w sąsiedztwie innych butików oferujących przedmioty z porcelany i szkła oraz stylowe dodatki do wnętrz, został pomyślany zarówno jako showroom, jak i miejsce spotkań – to tutaj możliwy jest zakup, jaki proces związany z wyborem produktów dostępnych na zamówienie.

Z miłości do detali

Porcelana, niegdyś nazywana „białym złotem”, dziś cieszy się niesłabnącym powodzeniem, zachwycając kolejne pokolenia miłośników obcowania z pięknem na co dzień. Niezależnie od tego czy wypełnia miejsca takie jak Dwór Podstolice czy jako ulubiony serwis towarzyszy nam w codziennych momentach zamieniając je w wyjątkową celebrację czy też jako intrygujący obiekt odmienia wnętrze - porcelana to sztuka uważnego życia, zamknięta w doskonałej formie.

