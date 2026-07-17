Badacze odkryli wspólną cechę osobowości stulatków. To sekret długowieczności
Naukowcy zgłębiający tajniki długiego życia w zdrowiu poza czynnikami genetycznymi najwięcej uwagi poświęcają zazwyczaj diecie, aktywności fizycznej i kontaktom społecznym. Okazuje się jednak, że w tym równaniu jest jeszcze jeden brakujący element: osobowość. Wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym „International Journal of Applied Positive Psychology”.
Ustalenia naukowców opisał portal ScienceAlert. Badanie zostało przeprowadzone przez zespół z Uniwersytetu w Cagliari we Włoszech. Wśród jego uczestników znaleźli się mieszkańcy Sardynii. Na tej włoskiej wyspie znajduje się jedna z tzw. niebieskich stref, czyli miejsc na świecie, gdzie odsetek stulatków jest wyjątkowo wysoki.
Zdrowe starzenie się kształtuje wiele różnych czynników – od genów po środowisko życia. Utrudnia to wyjaśnienie wpływu jakiegokolwiek pojedynczego czynnika. To jeden z powodów, dla których naukowcy tak bardzo interesują się niebieskimi strefami na świecie, w których ludzie mają żyć dłużej niż wynosi średnia światowa, a wskaźniki zapadalności na choroby są niższe.
Wcześniejsze badania wykazały, że ludzie żyjący w niebieskich strefach uzyskują wyższe wyniki w cechach takich jak odporność psychiczna, dobrostan psychiczny i optymizm, ale nie przeprowadzono dotąd bardziej szczegółowego testu osobowości.
W badanej grupie było łącznie 125 osób w wieku od 71 do 101 lat, z których 55 osób mieszkało na terenie niebieskiej strefy, a 70 pozostałych w jej pobliżu. Każdy z uczestników przeszedł serię testów, wypełnił kwestionariusze i wziął udział w wywiadach w celu oceny zdrowia psychicznego i fizycznego, stylu życia, w tym sposobu spędzania czasu wolnego i hobby oraz cech osobowości z modelu Wielkiej Piątki: otwartości na doświadczenia, sumienności, ekstrawersji, ugodowości i neurotyczności.
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Autorzy badania chcieli dowiedzieć się, czy cechy osobowości są powiązane z dobrostanem psychicznym oraz jakością życia związaną ze zdrowiem (HRQoL) – miarą, która obejmuje zarówno zdrowie fizyczne, jak i psychiczne.
Jeden wniosek był w ocenie naukowców szczególnie uderzający. Mieszkańcy niebieskiej strefy nie uzyskiwali istotnie wyższych wyników w zakresie jakości życia związanej ze zdrowiem, ale wyróżniał ich znacznie wyższy poziom otwartości na doświadczenia. Wykazywali większe ciekawość i zainteresowanie nauką, a także chęć intelektualnego angażowania się w nowe idee i próbowania nieznanych rzeczy. Mieszkańcy niebieskiej strefy mieli również lepsze umiejętności radzenia sobie z problemami, wyższe kompetencje emocjonalne i spędzali więcej czasu na angażujących intelektualnie lub fizycznie zajęciach rekreacyjnych.
Analizując grupę jako całość, naukowcy dostrzegli również szczególnie istotną rolę otwartości i sumienności:
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Zdaniem naukowców osobowość wpływa na sposób, w jaki reagujemy na wyzwania i angażujemy się w otaczający nas świat. Pomaga tym samym kształtować nawyki i zachowania, które utrzymują nas w aktywności wraz z wiekiem.
„Wyniki te sugerują, że połączenie adaptacyjnych cech osobowości i umiejętności radzenia sobie z trudnościami promuje bardziej aktywny styl życia” – twierdzi zespół badawczy pod kierownictwem psycholożki Marii Chiary Fastame z Uniwersytetu w Cagliari we Włoszech.
Naukowcy przekonują, że potrzebne są dalsze badania, aby dokładniej ustalić powiązania osobowości z długowiecznością. Wyniki stanowią jednak kolejny dowód na to, że cechy psychologiczne mogą odgrywać tu ważną rolę, ponieważ pomagają kształtować zachowania, które wspomagają zdrowe starzenie się.
Osoby ciekawe świata i intelektualnie zaangażowane mogą częściej poszukiwać nowych doświadczeń, utrzymywać kontakty społeczne, podejmować nowe hobby, pozostawać aktywne i stale się uczyć. Inne badania wykazały również, że wychowywanie dzieci w wielopokoleniowych rodzinach lub czynniki takie jak silne poczucie celu mogą być ważnym elementem długowieczności.
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