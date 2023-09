Jedźcie i jedzcie! Polska na wysokim miejscu w ważnym rankingu dla miłośników dobrej kuchni

Eksperci z branży gastronomicznej nieraz wyróżniali już Polskę w rozmaitych rankingach, uznając ją za jedno z miejsc w Europie, w których można dobrze i smacznie zjeść. Działające w naszym kraju restauracje wielokrotnie znajdowały się w zestawieniach zbierających najlepsze lokale gastronomiczne na kontynencie, ale i na świecie. Teraz okazuje się jednak, że możemy pochwalić się nie tylko rewelacyjną, ale i jedną z najtańszych ofert kulinarnych w Europie.

Gdzie najtaniej zjeść "na mieście" w Europie? Ranking

Dokąd się wybrać w Europie, by dobrze zjeść i nie wydać przy tym majątku? Zdaniem ekspertów brytyjskiej firmy wycieczkowej Sail Croatia warto pomyśleć o podróży do stolicy Węgier bądź Polski, hiszpańskiej Barcelony lub Paryża. To wynik zestawienia przygotowanego przez firmę Sail Croatia.

Eksperci Sail Croatia porównali średnie koszty posiłków, które spożywa się poza domem w dziesięciu najczęściej wyszukiwanych przez podróżnych destynacjach europejskich. Autorzy rankingu, tworząc zestawienie, korzystali między innymi z danych Google z 2023 roku. Ofertę gastronomiczną podzielono na trzy kategorie – w każdym z badanych miast europejskich brano pod uwagę jedzenie tanie, trzydaniowy posiłek w przeciętnej restauracji oraz menu degustacyjne w luksusowym lokalu, który nagrodzony został prestiżowym na całym świecie wyróżnieniem – gwiazdką Michelin. W końcowej fazie badania uszeregowano miasta według tego, na ile oferta gastronomiczna jest przystępna cenowo.