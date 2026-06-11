22 września 2025 r. Andrzej Bargiel dokonał historycznego czynu, zjeżdżając na nartach z najwyższego szczytu świata, bez użycia tlenu. 8 miesięcy później polski skialpinista powraca w wysokie góry. Tym razem celem jest Nanga Parbat, kolejny z ośmiotysięczników.

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Andrzej Bargiel jedzie na Nanga Parbat

Andrzej Bargiel jedzie do Pakistanu, by zrealizować tam swój najnowszy projekt o nazwie Nanga Parbat Ski Challenge. Celem jest wejście na szczyt, a następnie zjazd na nartach z wierzchołka Nanga Parbat, dziewiątej najwyższej góry na świecie (8126 m n.p.m.) ponownie bez wspomagania tlenem z butli. Plan zakłada wejście drogą od strony Diamir. Kluczowym elementem projektu – jak podkreśla Bargiel – będzie znalezienie możliwie ciągłej i zarazem bezpiecznej linii zjazdu.

Polskiego skialpinistę i himalaistę w tej misji będą wspomagać doświadczeni i wypróbowani partnerzy, Janusz Gołąb i Dariusz Załuski. Wyzwanie, którego podejmuje się Bargiel, dokumentować ma natomiast zespół operatorów i fotografów – Jakub Gzela, Pasang Rinzee Sherpa i Bartek Pawlikowski.

Misja już się rozpoczęła. 10 czerwca ekipa wyleciała z Krakowa do Islamabadu w Pakistanie. W drugiej połowie czerwca rozpocznie się aklimatyzacja i zakładanie obozów. Atak szczytowy zaplanowano na początek lipca. Jeśli pogoda nie popsuje Polakom szyków, za miesiąc ekipa powinna być z powrotem w kraju.

Andrzej Bargiel podczas zjazdu z Everestu w 2025 roku. Foto: Materiały prasowe

„Wiele będzie zależało od warunków panujących w ścianie, dlatego na miejscu chcemy dokładnie przeanalizować kilka potencjalnych wariantów zjazdu. Musimy poznać górę, sprawdzić możliwe warianty zjazdu i dopiero na tej podstawie podejmować kolejne decyzje” – podkreślał Andrzej Bargiel przed wylotem do Pakistanu. Jedną z możliwości jest droga wytyczona przez Denisa Urubkę w 2015 r., inną – tak zwana linia Reinholda Messnera, zdaniem Bargiela najbardziej naturalna pod kątem narciarskim.

„Nanga Parbat od dawna znajduje się bardzo wysoko na mojej liście marzeń. To góra wymagająca ogromnej cierpliwości i pokory. Chciałbym spróbować znaleźć logiczną, ciągłą linię zjazdu i przejechać ją w możliwie najczystszy sposób” – mówił Andrzej Bargiel przed wyjazdem.

Andrzej Bargiel: himalaista i skialpinista

Andrzej Bargiel to jeden z najwybitniejszych polskich himalaistów i skialpinistów. W 2018 r. jako pierwszy człowiek w historii zjechał na nartach z K2 (8611 m n.p.m.). W 2025 r. jako pierwszy zdobył Mount Everest i zjechał ze szczytu na nartach bez użycia tlenu. Wcześniej ustanawiał rekordy szybkości wejść i zjazdów na innych ośmiotysięcznikach, w jego dorobku znajdują się m.in. Broad Peak, Gasherbrum I i Gasherbrum II.