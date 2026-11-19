Na badanie zwracają uwagę serwisy Independent i The Telegraph.

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Tyle trzeba zarabiać, aby zostać uznanym za bogatego. Wyniki ankiety przeprowadzonej w Wielkiej Brytanii

Badanie przeprowadzone zostało na zlecenie brytyjskiego banku HSBC UK przez firmę YouGov. Objęło 2 tys. dorosłych obywateli Wielkiej Brytanii, w tym 1 tys. osób reprezentujących ogół społeczeństwa oraz 1 tys. osób zarabiających rocznie 100 tys. funtów brutto lub więcej.W ubiegłorocznym badaniu na szczycie listy znalazła się wyspa kuchenna, której posiadanie w tym roku zadeklarowało 31 proc. zamożnych respondentów.

Zdaniem tegorocznych ankietowanych roczny dochód osoby zamożnej powinien wynosić co najmniej 347 tys. funtów. To wzrost o 63 proc. w stosunku do badania z 2025 r., w którym wskazano kwotę 213 tys. funtów. Ponadto w tym roku tylko jedna na dwadzieścia osób zarabiających 100 tys. funtów lub więcej uważała się za „bogatą” w porównaniu z jedną na dziesięć w ubiegłym roku.

Klimatyzator i lodówka na wino współczesnymi symbolami bogactwa

W tym roku ponad jedna trzecia badanych (35 proc.) uznała, że oznaką bogactwa jest klimatyzator. Posiadanie tego urządzenia w domu zadeklarowała z kolei niemal jedna piąta ankietowanych (18 proc.) zarabiających rocznie 100 tys. funtów lub więcej. Odsetek ten był wyższy w przypadku mieszkańców Londynu (31 proc.) oraz wśród zamożnych osób poniżej 35. roku życia (51 proc.).

Badanie wykazało również, że 23 proc. zamożnych posiada lodówkę na wino. Urządzenie to aż 58 proc. osób w wieku 18–24 lat uważało za wyznacznik bogactwa. Ponadto wśród zamożnych osób objętych ankietą:

8 proc. – posiada dom wakacyjny za granicą,

7 proc. – posiada samochody kolekcjonerskie,

6 proc. – należy do prywatnego klubu członkowskiego.

Zmienia się charakter tego, co ludzie uznają za symbol bogactwa

Wyniki badania skomentował Xian Chan, dyrektor ds. zarządzania majątkiem w HSBC UK. - Wyniki naszego raportu podkreślają zmieniający się charakter tego, co ludzie postrzegają jako bogactwo i co symbolizuje zamożność. Ubiegłoroczna wyspa kuchenna ustąpiła miejsca nowym obiektom pożądania, a mianowicie lodówce na wino i domowej klimatyzacji – powiedział Xian Chan cytowany przez Independent. – Obserwujemy stały trend polegający na tym, że popularne wyznaczniki są bardziej synonimem domowego komfortu i drobnych codziennych przyjemności niż tradycyjnych symboli statusu materialnego – dodał.