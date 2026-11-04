Jak poinformowała redakcja „Collinsa" we wtorkowym komunikacie prasowym, słowo „mogging” zajęło pierwsze miejsce po oszałamiającym wzroście jego użycia o 210 proc w 2026 r.

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Według redakcji słownika „mogging” jest obecnie używane głównie przez przedstawicieli generacji Z i młodszej generacji Alfa w celu opisania prześcignięcia, przyćmienia, przewyższenia, czy nawet „zmiażdżenia” kogoś lub czegoś od jakimś względem. Choć funkcjonuje od około dekady, jego znaczenie miało się przez ten czas zmienić.

Z siłowni przez manosferę do młodzieżowego slangu

Uważa się, że słowo „mogging” pochodzi od akronimu „AMOG” (alfa male of the group, czyli samiec alfa w grupie). AMOG był używany jako rzeczownik wśród kulturystów – określał najsilniejszego i najbardziej dominującego fizycznie mężczyznę na siłowni. Później został przekształcony w „mog”, a od niego wziął się czasownik „mogging”, który na krótko został zaadaptowany przez manosferę, czyli internetowe strony, fora i blogi poświęcone męskości, samodoskonaleniu oraz szeroko pojętym prawom mężczyzn.

Teraz słowo „mogging” definiuje się jako przyćmienie kogoś lub czegoś innego pod względem wyglądu, umiejętności, pewności siebie, statusu – dosłownie wszystkiego. Twoje pierniczki, na którymi pracowałaś dwa dni mogą zostać przyćmione wypiekiem szwagierki. Możesz całkiem dobrze czuć się w ubraniach z second-handu, dopóki nie staniesz w metrze obok wystylizowanego faceta w markowych ciuchach.

– Zasadniczo, jeśli ktoś lub coś sprawiło, że wypadłeś trochę kiepsko w porównaniu z innymi, zostałeś ofiarą „moggingu” - tłumaczy redakcja .

W Polsce moggowanie też jest praktykowane

„On ją zmogował” albo „Kuba mogguje Piotrka”, „Maja jest moggerką” – takie określenia są używane także przez młodych Polaków, którzy – dzięki internetowi – szybko przejmują trendy z Zachodu, w tym USA. „Collinsa"

Na szczęście obecnie używa się tego określenia głównie z przymrużeniem oka. Wcześniej psycholodzy, terapeuci i językoznawcy zwracali uwagę, że termin ten wiązał się z kompleksami wynikającymi z hiper-konkurencji i ciągłego porównywania się z innymi.

27 miliardów słów pod lupą

Językoznawcy Collinsa monitorują rocznie aż 27 miliardów słów. Śledzą nie tylko częstotliwość użycia danego słowa, ale także analizują wzorce jego użycia – napisał dyrektor zarządzający Collinsa Alex Beecroft w komunikacie o wynikach tegorocznego konkursu. - Wybór słowa „mogging” pokazuje, jak każde pokolenie odciska swój ślad na języku. To świetny przykład tego, jak pokolenie Z i pokolenie Alfa przyjęło to słowo i przekształciło je w humorystyczny slang – dodał.

Ostra konkurencja na angielskie słowo roku

W tym roku o tytuł słowa roku ubiegało się wiele słów powstałych w odpowiedzi na wydarzenie dominujące w kulturze lub bieżące wydarzenia.

Na krótkiej liście w kategorii transport znalazł się „carspreading”, czyli trend w branży motoryzacyjnej polegający na produkowaniu coraz dłuższych, szerszych i cięższych pojazdów.

Termin „firewave” („fala ognia”) został ukuty przez klimatologów z Imperial College London w 2025 r. i odnosi się do kilku pożarów lasów, które wybuchały w miastach w krótkich odstępach czasu po dłuższych okresach gorącej i suchej pogody.

Z kolei „hydration break” („przerwa na nawodnienie”) weszła do globalnego słownika podczas Mistrzostw Świata FIFA 2026, gdzie mecze piłki nożnej przerywano, by zawodnicy mogli wypić napoje, by – jak tłumaczono – nawodnić organizmy. Kibice kpili z tego wyjaśnienia podejrzewając, że chodzi raczej o zamaskowanie przerw na reklamę.

W kategorii rynek pracy znalazło się „ghost job” („praca widmo”), czyli ogłaszanie naboru przez pracodawców, którzy nie zamierzają zatrudniać. Niedawne badanie w Wielkiej Brytanii wykazało, że około jedna trzecia ogłoszeń ws. pracy oferowała takie stanowiska widmo.