Żółta wstążka to międzynarodowy symbol, który niesie przekaz, że zwierzę potrzebuje przestrzeni i spokoju.

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Czym jest The Yellow Dog Project?

Właściciele psa, którzy umieszczają żółtą wstążkę przy jego obroży, szelkach lub smyczy chcą w ten sposób zasugerować, że zwierzę nie chce być dotykane, głaskane ani zaczepiane przez inne psy. Symbol jest elementem międzynarodowej inicjatywy społeczno-edukacyjnej The Yellow Dog Project . Jej celem jest budowanie świadomości na temat potrzeb komunikacyjnych zwierząt oraz ułatwienie codziennego funkcjonowania psom, które z różnych przyczyn potrzebują większej przestrzeni.

Sygnału nie należy ignorować, ponieważ może to prowadzić do przykrych incydentów. Wbrew obiegowym opiniom nie jest to symbol świadczący o agresji czworonoga, lecz prośba o zachowanie bezpiecznego dystansu, który zapobiega wywoływaniu reakcji lękowych lub obronnych.

Dlaczego pies nosi żółtą wstążkę? Najczęstsze powody

Decyzja o założeniu żółtego akcesorium rzadko ma związek z brakiem wychowania psa. Motywacji stojących za tym oznaczeniem jest bardzo wiele:

Pies może być po zabiegu operacyjnym, odczuwać ból lub posiadać osłabioną odporność. Kontakt z innym zwierzęciem może wyrządzić mu krzywdę,;

Lękliwość i trudne doświadczenia. Psy po przejściach często boją się obcych, hałasu i bezpośrednich konfrontacji z innymi psami;

Oznaczenie ma zapobiegać natarczywemu podbieganiu samców do suk w trakcie cieczki;

Pies może być w trakcie treningu behawioralnego lub być psem asystującym, co wymaga od niego pełnego skupienia;

Powodem może być również podeszły wiek lub niepełnosprawność. Starsze, głuche lub niedowidzące psy łatwo przestraszyć.

Jak prawidłowo zachować się na widok żółtego oznaczenia?

Prawidłowa reakcja w przypadku spotkanie psa z żółtą opaską nie wymaga dużego wysiłku ze strony innych przechodniów i osób spacerujących ze swoimi pupilami.

Najlepiej zwiększyć dystans i w miarę możliwości ominąć psa z daleka;

Zaleca się przytrzymać swojego psa bliżej i nie pozwalać mu, by spontanicznie podbiegł do zwierzęcia z żółtą opaską;

Nie należy wołać psa i próbować nawiązywać z nim bezpośredniego kontaktu;

Ważne jest również, by wyjaśnić dzieciom, jak się zachować w takiej sytuacji.

Nawet jeśli pies nie ma żółtej wstążki, zawsze warto zapytać o zgodę na podejście do niego. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest trzymanie swojego czworonoga na smyczy.