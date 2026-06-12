Sagrada Familia była projektem życia architekta Antoniego Gaudíego. Budowa świątyni to też najdłuższe tego typu przedsięwzięcie we współczesnej architekturze – prace trwają od 144 lat. Misję kontynuacji arcydzieła Gaudíego przejmowały kolejne pokolenia budowniczych. Architekci aktualnie kierujący budową Sagrady Familii przyznają, że jest jeszcze daleko od ukończenia budowy bazyliki.

Reklama Reklama

Architekci kierujący budową Sagrady Familii: „Prace zajmą jeszcze 10 lat”

„Czytałem nagłówki mówiące, że Sagrada Familia zostanie ukończona. Prawda jest jednak taka, że ukończone zostaną centralne wieże, ale oprócz tego wciąż przed nami wiele innych wyzwań” – powiedział meksykański architekt Mauricio Cortés pracujący przy budowie Sagrady Familii w rozmowie z serwisem Dezeen.

Huczna inauguracja mierzącej 172,5 metra Wieży Jezusa Chrystusa, która wieńczy bazylikę Sagrada Familia w Barcelonie, najwyższy i zarazem jeden z najsłynniejszych kościołów na świecie, przyciągnęła wielu gości. W Barcelonie pojawiła się hiszpańska para królewska, a papież Leon XIV odprawił mszę w bazylice i poświęcił wieżę.

Data wydarzenia nie była przypadkowa: zbiegła się ona z setną rocznicą śmierci Antoniego Gaudíego w 1926 r. Od tamtej pory już pięć pokoleń architektów, kamieniarzy i pracowników budowlanych starało się i wciąż stara ukończyć dzieło zgodnie z wizją katalońskiego architekta.

Na szczęście Gaudí pozostawił po sobie wiele precyzyjnych wytycznych dotyczących konstrukcji kościoła. Architekt doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że ogromna skala jego projektu nie pozwoli mu na ujrzenie finału prac.

Budowę Wieży Jezusa Chrystusa, którą otaczają cztery mniejsze wieże, reprezentujące ewangelistów, nadzorował meksykański architekt Mauricio Cortés, który spędził na placu budowy łącznie 20 lat. W rozmowie z serwisem Dezeen Cortés przyznał, że przed budowniczymi stoi jeszcze szereg wyzwań.

„Największym jest Fasada Chwały” – powiedział Cortés w odniesieniu do głównej fasady bazyliki. „Najpierw trzeba zbudować kilka poziomów podziemnej konstrukcji, aby to wszystko było możliwe”.

„To może zająć 10 lat, ale nie mamy jeszcze ustalonego harmonogramu” – podkreśla Cortés. Informacje te w rozmowie z hiszpańskim serwisem Cope potwierdza naczelny architekt Jordi Faulí, który od 2012 r. kieruje budową całej Sagrady Familii.

Faulí przypomniał, że w 1936 r. część planów bazyliki spłonęła w pożarze, ocalały jednak modele. To właśnie dzięki nim, a także dokumentacji, która uniknęła pożaru, można było kontynuować budowę kościoła, zgodnie z koncepcją Gaudíego.

Barcelona. Kiedy Sagrada Familia zostanie ukończona?

Oprócz Fasady Chwały – zauważa Mauricio Cortés – należy dokończyć jeszcze wiele innych elementów bazyliki, między innymi kilka kaplic, baptysterium i szereg dachów. Architekt dodał, że pracy nad tym wszystkim wystarczy na dwa kolejne pokolenia.

Cortés podkreśla, że nowoczesne technologie umożliwiają przyspieszenie prac i sprawiają, że realizacja pomysłów Gaudíego, które wcześniej wydawały się nierealistyczne, teraz jest możliwa. „To technologia pomogła nam zbliżyć się do oryginalnej wizji, zarówno pod względem procesu projektowania i inżynierii, jak i konstrukcji” – wyjaśnia Cortés.

Przykładem jest użycie lżejszych, prefabrykowanych kamiennych bloków. Dzięki nim – zgodnie z koncepcją Gaudíego – Wieża Jezusa Chrystusa jest pusta w środku i zawiera klatkę schodową, umożliwiającą wejście na szczyt wieży i podziwianie panoramy Barcelony.

Jordi Faulí zauważa, że możliwości techniczne to nie wszystko – równie istotne są pieniądze. „Konstrukcja Sagrady Familii zależy od ludzi, dofinansowań i darowizn” – podkreśla. Środki finansowe na budowę w dużej mierze pochodzą ze sprzedaży biletów wstępu do bazyliki.

Kiedy zatem prace budowlane dobiegną końca? Faulí przytoczył w tym kontekście słynne zdanie, które wypowiedział sam Gaudí, mając na myśli Boga jako swojego zleceniodawcę: „Mojemu klientowi się nie śpieszy”.