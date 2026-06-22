Na fali mody na czytelnictwo powstają wędrujące kluby książkowe ze specjalnymi ofertami podróży dla moli książkowych. Hotele dostosowują swoje usługi do potrzeb tych gości, którzy uważają, że najlepszą rozrywką jest lektura.

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Hotele dla miłośników książek robią furorę w Europie

Jednym z najważniejszych zasobów – a dla niektórych najważniejszym – jest dziś czas. Ten, którego możemy nie poświęcać na pracę, chcemy jak najefektywniej wykorzystać na regenerację ciała i umysłu.

Po latach mody na wycieczki, w których harmonogram jest wypełniony co do minuty, pojawiła się nowa fala podróżniczych trendów, za które odpowiadają wypaleni zawodowo menedżerowie i szeregowi pracownicy korporacji. Kilka lat temu furorę zaczęły robić hotele dla niewyspanych, w których wszystkie udogodnienia i usługi koncentrują się na tym, aby gość jak najlepiej zregenerował się we śnie.

Czytaj więcej Podróże Nowy trend w podróżach: nie chodzi już tylko o wypoczynek Zwykła podróż już nie wystarcza. Coraz więcej turystów chce wracać z urlopu nie tylko z opalenizną, ale z wypoczętą, świetlistą i wyraźnie odświeżo...

Teraz do głosu doszli miłośnicy książek. Odwiedzanie miejsc, w których toczy się fabuła ich ulubionej książki lub które inspirowały ich ulubionych pisarzy, a także miast z najpiękniejszymi bibliotekami i słynnymi księgarniami nie jest niczym nowym. Od pewnego czasu rośnie natomiast popularność urlopów, podczas których najważniejszą rozrywką jest czytanie. Dla wielu to kolejna forma cyfrowego detoksu, którego potrzebę odczuwają zwłaszcza młodzi ludzie.

Liczby mówią same za siebie. Z nowego raportu portalu Skyscanner pod tytułem „Travel Trends 2026” wynika, że liczba rezerwacji hoteli zawierających hasło „biblioteka” wzrosła w ciągu ostatniego roku aż o 70 proc., a prawie połowa respondentów ma w planach podróż inspirowaną literaturą.

Kluby książkowe i hotele „czytelnicze”. Raj dla introwertyków i wypalonych zawodowo

Na fali mody na czytanie powstaje też coraz więcej hoteli kierujących ofertę do pasjonatów czytania. Wytchnienie znajdą w nich nie tylko ci, którzy przez całe tygodnie i miesiące odkładają przeczytanie książki na później , szukający wyciszenia introwertycy, lecz także osoby chętnie dyskutujące o lekturach z innymi fanami książek.

Na całym świecie przybywa firm specjalizujących się w organizowaniu wycieczek dla tych, którzy w trakcie urlopu chcieliby sobie po prostu poczytać. Organizatorzy tych wyjazdów wybierają hotele, glampingi i inne ośrodki wypoczynkowe oferujące idealne warunki dla wielbicieli literatury.

Warto dodać, że wyjazd tego rodzaju wcale nie musi wiązać się z samotnym spędzaniem czasu. Niektórzy organizatorzy wycieczek i hotele oferują takie rozrywki grupowe jak spotkania tematyczne albo imprezy o konwencji nawiązującej do jakiegoś gatunku literackiego albo konkretnego tytułu. Czasem organizowane są też zajęcia albo wycieczki po okolicy, w trakcie których urlopowicze mają szansę poznać lokalną kulturę.

Co ciekawe, branżowi eksperci zauważają, że za modę na wyjazdy czytelnicze odpowiadają przede wszystkim kobiety. Prawdopodobnie wynika to z popularności klubów książkowych takich celebrytek jak aktorka Reese Witherspoon czy piosenkarka Dua Lipa. Jedną z najpopularniejszych firm organizujących literackie wycieczki tylko dla kobiet jest Ladies Who Lit, która proponuje wyjazdy do Francji, Grecji, Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Maroka czy na Karaiby.