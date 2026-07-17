Podróże organizowane w duchu tego trendu mają różny wymiar. Jedne inspirowane są miejscami, w których toczą się akcje ulubionych książek, a inne podążają śladami pisarzy. Przedstawiciele pokolenia Z chętnie poznają więc m.in. Edynburg oczami Harry'ego Pottera czy Pragę z perspektywy Franza Kafki. Organizowanych jest też coraz więcej spacerów z przewodnikiem, ukazujących historię danych miejsc przez pryzmat opowieści, których były tłem. Przykładowo podążając śladami Sherlocka Holmesa, można poznać Londyn. Wszystko to sprawia, że podróżowanie zyskuje zupełnie nowy wymiar.

Reklama Reklama

Czytaj więcej Społeczeństwo Obserwowanie ptaków. Nowe hobby pokolenia Z bije rekordy popularności Coraz więcej millenialsów i osób z pokolenia Z w wolnych chwilach obserwuje ptaki. W Wielkiej Brytanii birdwatching to hobby, które w błyskawicznym...

Dlaczego podróże śladami książek zyskują popularność?

Wzrost zainteresowania podróżami inspirowanymi literaturą potwierdzają statystyki

Jak podaje Well.pl, powołując się na raport podróżniczy Skyscanner 2026, 55 proc. turystów odbyło lub rozważa podróż inspirowaną ulubioną książką, a w ciągu ostatniego roku aż o 70 proc. wzrosła liczba rezerwacji hoteli zawierających hasło „biblioteka”. Natomiast 91 proc. uczestników ankiety zorganizowanej przez platformę Vrbo wykazało zainteresowanie tzw. „readaways”, czyli wyjazdami, których głównym celem jest czytanie i odpoczynek.

Na nowy trend podróżniczy pokolenia Z odpowiada też branża hotelarska. Kolejne obiekty otwierają na swoim terenie biblioteki i czytelnie. Pojawia się również coraz więcej ofert, których adresatami są wielbiciele literatury. Wśród tego typu programów są m.in. weekendowe pobyty dla czytelników, spotkania z autorami czy dyskusyjne kluby książki.

Oferty nastawione są również na umożliwienie uczestnikom poznania innych osób interesujących się literaturą. W związku z tym część wydarzeń przypomina festiwale, a niektóre poświęcone są konkretnemu gatunkowi literackiemu.

„Dla części gości biblioteka staje się dziś równie ważna, jak basen, restauracja czy strefa wellness” – zauważa Well.pl.

BookTok i media społecznościowe napędzają nowy trend

Wzrostowi popularności trendu podróżniczego inspirowanego literaturą sprzyja internet, w tym grupy czytelnicze skupione wokół znanych osób, np. Klub książki Reese Witherspoon czy platforma Service95, którą założyła Dua Lipa. Dużą rolę odgrywają tu także media społecznościowe, w tym m.in. BookTok – społeczność skupiona wokół książek na TikToku.

Czytaj więcej: Generacja Z kreuje nową modę w turystyce. Ten kierunek zaskoczył wszystkich