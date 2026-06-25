Eksperci platformy Airbnb oferującej dostęp do ofert wynajmu krótkoterminowego na świecie przygotowali raport podsumowujący najważniejsze trendy podróżnicze. Sporo uwagi poświęcono w nim młodym ludziom i ich potrzebom. Jak chce podróżować pokolenie Z?

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Pokolenie Z jedzie na wakacje. Raport Airbnb

Z tegorocznego raportu Airbnb prognozującego kluczowe trendy w turystyce wynika, że przedstawiciele pokolenia Z coraz częściej rezygnują z dłuższych urlopów na rzecz krótkich, maksymalnie dwudniowych wyjazdów. Zamiast spędzania tygodnia czy dwóch na plażowaniu, młodzi ludzie wolą krótkie, intensywne eskapady, wypełnione atrakcjami i doświadczeniami.

Młodzi podróżnicy, którzy mają wpływ na kreowanie tego trendu, wybierają tętniące życiem miasta o bogatej kulturze, w których jest co robić i co zwiedzać. Autorzy raportu zauważają, że popularność takich krótkich, pełnych wrażeń wyjazdów rosła w mijającym roku szybciej niż popularność wielodniowych urlopów.

Zdaniem ekspertów to zjawisko ma źródło na TikToku, gdzie młodzi podróżnicy często pokazują swoje krótkie wyjazdy. Poznają kulturę, zabytki i miejscową kuchnię, a także cieszą się urokami nocnego życia, wszystko kosztem snu.

Wśród najpopularniejszych miast znalazły się te w Ameryce Łacińskiej: João Pessoa i Maceió w Brazylii, Buenos Aires, miasto Meksyk i San Juan w Portoryko. Chętnie odwiedzana jest także Azja: południowokoreański Busan, wyspa Ko Samui i Nakano w Japonii. Co ciekawe, jedynym miastem z Europy, które pojawiło się w raporcie, to Sztokholm.

Jedną z przyczyn trendu jest też niełatwa sytuacja ekonomiczna pokolenia Z, a także zmiana ich postaw wobec życia. W najnowszym raporcie firmy Kantar jest mowa o zjawisku „treatonomii”, czyli skupianiu się na tym, co jest osiągalne tu i teraz, a także częstym sprawianiu sobie niezbyt drogich przyjemności – zamiast czekania na większą nagrodę, która może się okazać niemożliwa do realizacji, często ze względów finansowych. Tak można traktować długie – i kosztowne – urlopy.

Krótki, ale treściwy wypad do innego kraju to przyjemność, na którą młodzi ludzie jeszcze mogą sobie pozwolić. W taki sposób są w stanie przynajmniej zaoszczędzić na noclegach, które z roku na rok są coraz droższe.

Raport Airbnb: wiodące trendy turystyczne w 2026 r.

Z powyższym trendem idzie w parze tendencja, którą wielu ekspertów zauważyło już w poprzednich latach. Chodzi o wyjazdy, dla których pretekstem są duże imprezy sportowe czy muzyczne. Analitycy Airbnb zauważyli, że 65 proc. najpopularniejszych terminów wyjazdów rezerwowanych w Airbnb pokrywa się z takimi wydarzeniami jak nadchodzące Zimowe Igrzyska Olimpijskie, popularny festiwal muzyczny Coachella w Kalifornii czy Puchar Świata w piłce nożnej.

Kolejnym trendem, którego popularność zdaniem autorów raportu nie osłabnie, są samotne podróże. Jak zauważają eksperci z Airbnb, turyści w różnym wieku coraz chętniej decydują się na samotne wyjazdy.

Zdaniem autorów raportu wynika to z potrzeby ucieczki od codzienności i chęci „odnalezienia siebie”. Dane Airbnb pokazują, że najpopularniejsze wśród samotnych turystów i turystek kierunki to Algarve, Costa del Sol w Hiszpanii, Tromsø w Norwegii, Inverness w Szkocji, Isère we Francji, a spoza Europy: Idyllwild w Kalifornii, Florida Keys i North Carolina Mountains w USA, a także La Altagracia w Republice Dominikany.