Rytuał i przyjemność. Jak Polacy spędzają swoje chwile z kawą?

Kawa to nie tylko napój – to rytuał, pretekst do rozmowy, chwila wytchnienia, towarzysz porannego pośpiechu i wieczornego relaksu. Jak pokazują najnowsze badania przygotowane przez Coca-Cola HBC Polska dla marki Caffè Vergnano, kawa wpisała się na stałe w codzienność Polaków. 82 procent z nas pije ją codziennie, spędzamy ponad 140 godzin rocznie z filiżanką lub kubkiem w dłoni. Nie chodzi jedynie o zastrzyk energii. Kawa to przede wszystkim przyjemność i relaks.

Jak kawę piją Polacy? Wyniki badania

W wynikach badania widać różnice między pokoleniami. Im starsze pokolenie, tym więcej czasu poświęca ono na filiżankę ulubionej kawy. Przedstawiciele pokolenia Z spędzają z nią około 130 godzin rocznie, milenialsi – 141, a osoby z pokolenia X i „baby boomers” – aż 152 godziny. Niezależnie jednak od wieku, głównym motywem sięgania po kawę jest jej smak i emocje towarzyszące piciu kawy – 70 proc. badanych wskazuje, że pije kawę dla przyjemności, a nie dla pobudzenia.

Polacy piją kawę zarówno solo, jak i w towarzystwie. Przedstawiciele starszych pokoleń najchętniej piją kawę z partnerem/ką lub rodziną, natomiast pokolenie Z woli towarzystwo przyjaciół. Mimo tych różnic, dla większości badanych (54 proc.) czas z kawą to chwila refleksji, planowania lub po prostu przerwa „na kawę”.

W zależności od wieku, różne są również aktywności towarzyszące piciu kawy. Młodsze pokolenia częściej stawiają na rozmowę, podczas gdy starsi wolą usiąść z filiżanką przed telewizorem lub przejrzeć internet. I choć dla wielu osób jeden kubek to za mało, większość (58 proc.) ogranicza się do dwóch-trzech kaw dziennie.

Parzona, czarna lub z mlekiem. Kawa po polsku

Jeśli chodzi o preferencje smakowe, prym wiodą kawa z mlekiem (64 proc.), parzona (56 proc.) oraz instant (54 proc.). Starsi konsumenci stawiają na klasykę – czarną kawę (63 proc.). Młodsi szukają smakowych eksperymentów – pokolenie Z chętniej sięga po napoje mrożone (56 proc.), co pokazuje rosnące zainteresowanie nietypowymi wariantami kawy.