„Meta twarz”: nowy trend podbija social media. Tak zmienia się kanon piękna

Przy pomocy sztucznej inteligencji można wygenerować praktycznie każdą twarz z uwzględnieniem takich indywidualnych cech jak układ brwi, piegów, znamion czy nawet zmarszczek – nie mówiąc o kolorze oczu i włosów czy odcieniu skóry. Realistyczny wygląd tych wirtualnych twarzy to już zupełnie inna historia.

W tym miejscu dotykamy problemu, który zyskał określenie „Meta Face” czyli „Meta twarz”. W największym skrócie jest to obraz, który wygenerowała sztuczna inteligencja, a którego charakterystycznymi cechami są nienaturalnie regularne rysy i symetryczne proporcje.

Pomimo zaawansowania technologii, która daje pozornie realistyczny wygląd, twarz wygląda sztucznie, jest odczłowieczona i przypomina lalkę. „Meta Face” jest też zazwyczaj młoda, choć nie zawsze. Marka Diesel w swojej najnowszej kampanii wygenerowała modelki i modeli w starszym wieku, sugerując, że nowa kolekcja tej marki przeznaczona jest „dla każdego”. To jednak tylko pozór inkluzywności – wygenerowane przez AI wizerunki miały niewiele wspólnego z wyglądem większości seniorek i seniorów.

Meta Face: nowe standardy piękna i pozorna różnorodność

Określenia „Meta Gace” po raz pierwszy użyła dziennikarka Jessica Defino w 2021 roku w artykule pod tytułem „Meta Face Is Coming”, który opublikowała na łamach swojego bloga The Review of Beauty na platformie Substack. To właśnie wtedy właściciel Facebooka Mark Zuckerberg przemianował swoje przedsiębiorstwo na Meta.

Defino zastanawiała się w swoim tekście nad społecznymi konsekwencjami rozwoju metawersum – wirtualnej rzeczywistości „dla każdego”, wówczas nowego flagowego produktu Mety. Dziennikarka postulowała, że w dobie rozwoju sztucznej inteligencji standardy piękna staną się jeszcze bardziej wyśrubowane niż za czasów „panowania” Instagrama i jego filtrów poprawiających urodę.