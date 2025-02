W małych firmach stosowanie „Office ghostingu” może być trudne, ale w dużych organizacjach, w których obowiązują „hot deski” czyli biurka przechodnie i nikt do końca nie wie, gdzie kto siedzi, jest to dużo prostsze, co szczególnie chętnie starają się wykorzystywać przedstawiciele pokolenia Z.

Przykładem podobnego zachowania może być praktyka określana jako „Coffee badging”. Termin ten został wymyślony przez Owl Labs – amerykańską firmę, która wykorzystała go w 2023 r. w swoim raporcie poświęconym pracy hybrydowej w Stanach Zjednoczonych. „Coffee badging” polega na tym, że pracownicy na krótko pojawiają się w biurze, tylko po to, aby zarejestrować swoją obecność i wypić kawę, a następnie wracają do domu lub innego miejsca, z którego pracują zdalnie.

Jak pracuje pokolenie Z? Nowe dane

„Career catfishing” ma być jednym ze sposobów, w jaki przedstawiciele pokolenia Z próbują zasygnalizować, że nie zgadzają się na panujące w firmach zasady, dotyczące choćby nieprzejrzystych zasad rekrutacji czy niejasnego określania zakresu odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach. Mają przy tym świadomość, że nie da się łatwo zmienić tych zasad, więc wolą zrezygnować z pracy niż poddać się systemowi, którego nie akceptują.

Jest to również, jak zaznaczają eksperci, oznaka zwiększającego się podziału między firmami a młodym pokoleniem, co widać w najnowszym raporcie Owl Labs (State of Hybrid Work 2024). Badanie objęło 2000 pracowników z USA pracujących na pełen etat, z czego 11 proc. stanowili przedstawiciele pokolenia Z, 52 proc. milenialsi, 24 proc. generacja X i 13 proc. boomersi.

Z danych wynika, że wielu młodych pracowników szuka dziś lepszego wynagrodzenia i świadczeń, większej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym i większych możliwości rozwoju kariery. Gdy ich potrzeby nie są zaspokojone, tworzą mechanizmy obronne takie jak „Career catfishing” i „Office ghosting”.

Raport prezentuje również inne ciekawe dane. Okazuje się, że 34 proc. respondentów zamieściło w mediach społecznościowych negatywne wpisy na temat swojej pracy lub pracodawcy, a w przypadku pokolenia Z odsetek ten wynosi 48 procent.