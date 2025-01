Grupą wiekową, która kładzie na tę kwestię największy nacisk, jest pokolenie Z. Dla 70 procent badanych z tej kohorty ważniejsze od pensji jest też wsparcie zdrowia psychicznego przez pracodawcę. Co istotne, pracownicy mają coraz większą odwagę upominać się zarówno o lepsze warunki pracy, jak i podwyżkę – w ubiegłym roku zrobiło to 45 procent respondentów, co w stosunku do danych z roku 2023 stanowi wzrost aż o siedem procent.

Autorzy raportu zauważają też, że aspektem, który stał się wyjątkowo istotny – tym razem nieco bardziej dla millenialsów i starszych pokoleń niż „Zetek” – jest poczucie przynależności w pracy. Wskazało na to aż 83 procent ogółu respondentów.

Okazuje się też, że ponad jedna trzecia respondentów bardziej niż wysoką pensję ceni posiadanie w pracy dobrych znajomych i przyjaciół. Dotyczy to zwłaszcza pokolenia Z i milenialsów – stwierdziło to odpowiednio 42 i 40 procent z nich.

Te dane stoją w pewnym sensie w sprzeczności z dość powszechnym przekonaniem, że młodzi ludzie zainteresowani są głównie wykonywaniem przypisanych ich zadań i nie czują potrzeby, by angażować się w życie firmy – czy też, że przedstawiciele pokolenia Z traktują pracę jak miejsce zarabiania pieniędzy i oddzielają ją od życia prywatnego. Z raportu Randstad wyłania się nieco inny obraz – młodzi ludzie z pokolenia Z bardzo cenią i angażują się relacje budowane w miejscu pracy, do tego stopnia, że przyjaźnie i znajomości z biura stawiają wyżej niż dobrą pensję.

Polak w pracy: szkoda nam czasu na dobrostan i mindfullness

W wielu aspektach dane zawarte w raporcie Randstad „Workmonitor 2025” dotyczące Polaków w dużej pokrywają się z globalnymi statystykami. O ile wynagrodzenie niezmiennie stanowi kluczowy aspekt (wskazało na to 84 procent respondentów z Polski), to jednak mamy coraz większe wymagania wobec swojego miejsca pracy – zwłaszcza w kwestii spójności systemu wartości firmy z naszym własnym oraz warunków zatrudnienia.

Znakomita większość, bo 83 procent polskich respondentów wskazało na to, że istotny jest dla nich balans między pracą a życiem prywatnym, z kolei 80 procent wymieniło poczucie przynależności do społeczności kolegów i koleżanek z pracy. Nieco mniej, bo odpowiednio 71 i 68 procent wskazało z kolei na elastyczność firmy pod względem godzin i miejsca pracy.