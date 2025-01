Jesień i zima to miesiące, w których zjawisko mgły pojawia się dość regularnie i nie budzi większych emocji. Jednak w ostatnim czasie wiele miejscowości w Stanach Zjednoczonych spowiły gęste mgły. Większość osób przeszłaby nad tym zjawiskiem atmosferycznym do porządku dziennego, ale wielu osobom mgła nie dawała spokoju. Zdaniem sporej grupy Amerykanów za nasilenie się tego zjawiska odpowiada rząd USA, tajne organizacje, a nawet – kosmici.

Czy gęsta mgła to efekt tajnych działań rządów? Nowa teoria spiskowa

Zjawiska pogodowe od wielu lat budzą rozmaite teorie na temat ich pochodzenia. Zwłaszcza jeżeli są nietypowe lub długotrwałe. Nie inaczej jest z mgłą, które na przestrzeni ostatnich kilku tygodni pojawiła się na sporym obszarze Stanów Zjednoczonych i Kanady, a także w Euroie, między innymi w Wielkiej Brytanii.

Mgła to całkowicie naturalne zjawisko, szczególnie często pojawia się w okresie jesienno-zimowym. Mimo to niektórzy Amerykanie uznali, iż zjawisko to nie jest dziełem przypadku lub rezultatem współwystępujących ze sobą, całkowicie naturalnych procesów.

Teorie spiskowe na temat mgły osiągnęły w Stanach tak dużą skalę, że zaczęły pisać o nich czołowe amerykańskie media, między innymi „Forbes”. Wielu zwolenników tej teorii spiskowej przekonuje, że nie mamy do czynienia ze zwykłą mgłą. Ludzi niepokoi na przykład jej rzekomo „toksyczny” zapach, a także fakt, że kontakt z mgłą powoduje, ich zdaniem, uciążliwe dolegliwości.